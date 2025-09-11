Premio de casi dos millones de euros en la Bonoloto en Zarautz

Un boleto validado en el bar Xoxoa de Zarautz ha resultado agraciado con un premio de 1.972.129 euros en el sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles.

En el sorteo de la Bonoloto del 10 de septiembre de 2025, correspondiente a la Primera Categoría (6 aciertos), ha resultado premiado un único boleto, validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado. El resguardo premiado corresponde al bar Xoxoa, situado en la calle Bizkaia, 22 de Zarautz.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado desde su delegación de Gipuzkoa, el afortunado apostante percibirá 1.972.129 euros.