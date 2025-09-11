SARIA
Bonolotoak ia bi milioi euroko saria utzi du Zarautzen

Zarauzko Xoxoa tabernan baliozkotutako txartel bati 1.972.129 euroko saria eman diote Bonolotoaren zozketan.

Xoxoa. Argazkia: Google
EITB

Zarauzko Xoxoa tabernan baliozkotutako txartel bati 1.972.129 euroko saria eman diote Bonolotoaren zozketan.

2025eko irailaren 10eko Bonolotoaren zozketan, Lehen Kategoriari dagokiona (6 asmatu dira), txartel bakarra saritu da, Loterias y Apuestas del Estado erakundearen Interneteko kanal ofizialaren bidez baliozkotua. Ordainagiri saritua Xoxoa tabernari dagokio (Bizkaia kalea 22, Zarautz).

Loterias y Apuestas del Estado erakundeak Gipuzkoako ordezkaritzatik jakinarazi duenez, zorioneko apustulariak 1.972.129 euro jasoko ditu.

