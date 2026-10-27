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Concentración en la Ikastola Abendaño para reclamar una solución para las familias desahuciadas

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

La Asociación de Familias de la Ikastola Abendaño pide una alternativa habitacional digna para las dos familias desahuciadas en Vitoria-Gasteiz, denuncia la intervención policial, y pide a las instituciones que revisen sus políticas de vivienda, servicios sociales y protección infantil. 

Vitoria-Gasteiz Vivienda

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