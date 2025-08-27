EH Bildu y Més per Mallorca apuestan por cooperar en favor de la soberanía de sus pueblos

Dirigentes de EH Bildu y Més per Mallorca han apostado este miércoles por reforzar la cooperación entre ambas formaciones en favor de la soberanía de sus respectivo pueblos durante una reunión mantenida esta tarde en Bilbao.

En la sede de la coalición soberanista vasca en la capital vizcaína se han reunido las delegaciones de EH Bildu, encabezada por el secretario general de la formación, Arnaldo Otegi; y de Més per Mallorca, integrada, entre otros, por la secretaria de Organización y diputada en el Parlament de les Illes Balears, María Ramón.

En el encuentro, según han informado en una nota conjunta, ambas formaciones han analizado la situación actual en España y en el ámbito internacional y han opinado que el contexto político es "volátil, con riesgos", pero también "con importantes retos y oportunidades para las fuerzas soberanistas".

En este contexto, han compartido "la convicción de que es necesario reforzar la cooperación" entre las dos formaciones "para avanzar en la defensa de la soberanía" de sus pueblos, así como "de las clases populares y del territorio".