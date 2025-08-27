EH Bilduk eta Mes per Mallorcak bi alderdien arteko lankidetza indartuko dute
Bi alderdiak Bilbon bildu dira asteazken honetan. Besteak beste, Estatuko eta nazioarteko egungo egoera aztertu dute.
EH Bilduko eta Mes per Mallorcako buruzagiek bi alderdien arteko lankidetza indartzearen alde egin dute asteazken honetan, euren herrien subiranotasunaren alde.
Koalizio abertzaleak Bilbon duen egoitzan bildu dira EH Bilduko eta Mes per Mallorcako delegazioak.
Bileran, ohar bateratu batean jakinarazi dutenez, bi alderdiek Espainiako eta nazioarteko egungo egoera aztertu dute, eta testuinguru politikoa "aldakorra" dela esan dute, "arriskuekin", baina baita "subiranotasunaren aldeko indarren erronka eta aukera garrantzitsuekin" ere.
Testuinguru horretan, bi alderdien arteko lankidetza indartu behar dela uste dute, "euren herrien, eta langile klasearen eta lurraldearen subiranotasunaren defentsan aurrera egiteko".
Politikari buruzko albiste gehiago
Larrialdi linguistikoan gaudela berretsi du Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak, Idurre Eskisabelek
Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketa batean, normalizazioa “egintzat” emateak hizkuntzaren erabilera indargabetu egin duela adierazi du Idurre Eskisabelek. "Jauzi kualitatiboa emateko garaia da", gaineratu du Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak.
PSNk migratzaileei buruz esandakoak zuzentzeko eskatu dio Valtierrako alkateari
Sozialistek kritikatu dute Manuel Resa Valtierrako alkatearen adierazpenak "onartezinak eta diskriminatzaileak" direla, eta UPNri galdetu diote bere hitzak babesten dituen.
Nafarroak laguntza eta salbuespen fiskalak onartu ditu, udaberriko euri-jasek eragindako kalteak onbideratzeko
Foru Gobernuak martxan jarritako neurri-sortak martxo eta maiatzeko ekaitzek kaltetutako Nafarroako bederatzi herrietako partikular eta entitateei laguntzea du helburu.
Ostegunean ekingo dio kurtso-politiko berriari Jaurlaritzak, egonkortasuna, akordioak eta ongizatea lehentasun dituela
Sailburuak 10:00etan bilduko dira Donostiako Miramar Jauregian, denboraldiko lehen bilera egiteko. Besteak beste, AEBtako arantzelek, transferentziek edota etxebizitza-politikek hartuko dute protagonismoa datozen hilabeteetan.
Telladok tranpantojotzat du EAJ, eta esan du Sanchezen “beste bazkide bat besterik ez” dela
Donostian egindako ekitaldi batean, Alderdi Popularraren idazkari nagusiak adierazi du Sanchezek “berdintasunari, zuzenbide-estatuari eta espainiarren poltsikoei egindako eraso guztiak EAJk lagunduta" etorri direla.
PPk gobernatutako autonomia erkidegoek suaren aurkako baliabide "sinestezinak" eskatu izana leporatu dio Roblesek Feijoori
Gogoratu du, halaber, UME aktibatzea eskatzeko eskumena beraiei dagokiela: "Armadak ez du ofizioz jarduten".
Espainiako Gobernuak hondamendi eremu izendatu ditu 16 erkidego, ekainaz geroztik izandako sute eta uholdeengatik
Neurri hori ekainaren 23tik abuztuaren 25era bitartean aldaketa klimatikoarekin lotutako hondamendiren bat izan duten autonomia-erkidego guztietan aplikatuko da; alegia, denetan Euskal Autonomia Erkidegoan izan ezik.
Espainiako Gobernuak "larrialdiak kaltetutako eremuak" izendatu eta laguntzak iragarriko ditu gaur, suteak direla eta
Pedro Sanchezek Ministroen Kontseiluan onartuko du neurria, eta klima-aldaketari buruzko ministerioen arteko batzorde bat sortuko du, krisiari behar bezala heltzeko.
Hitzordu bikoitza gaur Kongresuan eta Senatuan, suteen erantzukizunak argitzeko helburuarekin
Suak kalteak eragin dituen eremuetara bideratzeko laguntzak onartzeko asmoa du gaur Espainiako Gobernuak, Ministroen Kontseiluan. Halaber, Kongresuko Diputazio Iraunkorrean PPk eskatutako agerraldiei buruz eztabaidatuko dute.