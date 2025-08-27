Bilbo
EH Bilduk eta Mes per Mallorcak bi alderdien arteko lankidetza indartuko dute

Bi alderdiak Bilbon bildu dira asteazken honetan. Besteak beste, Estatuko eta nazioarteko egungo egoera aztertu dute.

EH Bilduren eta Mes per Mallorcaren bilera Bilbon. Argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

EH Bilduko eta Mes per Mallorcako buruzagiek bi alderdien arteko lankidetza indartzearen alde egin dute asteazken honetan, euren herrien subiranotasunaren alde.

Koalizio abertzaleak Bilbon duen egoitzan bildu dira EH Bilduko eta Mes per Mallorcako delegazioak.

Bileran, ohar bateratu batean jakinarazi dutenez, bi alderdiek Espainiako eta nazioarteko egungo egoera aztertu dute, eta testuinguru politikoa "aldakorra" dela esan dute, "arriskuekin", baina baita "subiranotasunaren aldeko indarren erronka eta aukera garrantzitsuekin" ere.

Testuinguru horretan, bi alderdien arteko lankidetza indartu behar dela uste dute, "euren herrien, eta langile klasearen eta lurraldearen subiranotasunaren defentsan aurrera egiteko".

