No se arrepiente de nada: responde “no” cuando le preguntan si tiene arrepentimientos o remordimientos.

Defiende su legado: asegura que su mayor orgullo es la Constitución de 1978 y que “sirvió a España y a los españoles”.

Pide perdón a la ciudadanía: afirma que espera que los españoles “comprendan lo que ha hecho” y que le perdonen.

Echa de menos España: tras cinco años en Abu Dabi, afirma que añora “los toros, el flamenco y la vida en España”.

Su relación con Franco: cuenta que el dictador solo le pidió que mantuviera “a España unida” y que no le exigió continuar el régimen.

Pinochet en Madrid: relata que el chileno le sugirió “hacer lo mismo que Franco” y que inicialmente respondió que sí.

Sus escándalos: sostiene que todo está “arreglado” y que vive “tranquilo” tras el cierre de los casos fiscales.

Felipe VI, un “buen rey”: afirma que su hijo está en un momento político difícil y que “hay que apoyarle”.

Deseo de regresar: asegura que volverá a España cuando “se den las condiciones”.