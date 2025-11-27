ENTREVISTA
Los titulares de Juan Carlos I: "Espero que me perdonen y que los españoles comprendan lo que he hecho"

El rey emérito Juan Carlos I ha ofrecido su primera entrevista en años a la televisión pública francesa. En ella rechaza arrepentirse de sus errores, defiende su legado constitucional, pide perdón a los españoles y asegura que Felipe VI es un “buen rey”. La conversación coincide con la publicación de su biografía "Reconciliación", que llegará en castellano la semana que viene.
Juan Carlos I, en una imagen de archivo. Foto: EFE
EITB

Última actualización

El rey emérito Juan Carlos I ha reaparecido en una extensa entrevista en France 3 para repasar su vida y abordar algunos de los episodios más controvertidos de su trayectoria. La conversación, realizada en Abu Dabi, gira en torno a su nueva biografía, que se publicará en castellano la próxima semana.

Entre las anécdotas que recuerda, explica que recibió en el aeropuerto de Madrid al dictador chileno Augusto Pinochet y que este le sugirió “hacer lo mismo que Franco”. Juan Carlos responde en el documental que entonces contestó que sí, aunque luego “hizo lo que querían los españoles”. Añade que Franco nunca le pidió expresamente mantener el régimen y que, en su lecho de muerte, únicamente le reclamó que mantuviera “a España unida”.

No se arrepiente de nada: responde “no” cuando le preguntan si tiene arrepentimientos o remordimientos.

Defiende su legado: asegura que su mayor orgullo es la Constitución de 1978 y que “sirvió a España y a los españoles”.

Pide perdón a la ciudadanía: afirma que espera que los españoles “comprendan lo que ha hecho” y que le perdonen.

Echa de menos España: tras cinco años en Abu Dabi, afirma que añora “los toros, el flamenco y la vida en España”.

Su relación con Franco: cuenta que el dictador solo le pidió que mantuviera “a España unida” y que no le exigió continuar el régimen.

Pinochet en Madrid: relata que el chileno le sugirió “hacer lo mismo que Franco” y que inicialmente respondió que sí.

Sus escándalos: sostiene que todo está “arreglado” y que vive “tranquilo” tras el cierre de los casos fiscales.

Felipe VI, un “buen rey”: afirma que su hijo está en un momento político difícil y que “hay que apoyarle”.

Deseo de regresar: asegura que volverá a España cuando “se den las condiciones”.

El emérito evita detallar sus errores y tampoco muestra arrepentimiento cuando el periodista le pregunta directamente. “No”, responde sobre si se arrepiente. “No”, insiste cuando le preguntan si siente remordimientos. Asegura que todos los asuntos fiscales están solucionados y que vive “tranquilo”, aunque recuerda que sus problemas se cerraron porque era inviolable, porque prescribieron o porque pagó cerca de cuatro millones de euros poco antes de que se le notificara que ya era tarde para evitar sanciones.

Juan Carlos admite que echa de menos España después de cinco años en Abu Dabi. ¿Qué añora? Toros, flamenco y la vida en su país, según resume él mismo. Defiende que modernizó España en su etapa como jefe del Estado y sostiene que “no se le va a pedir modernizar los gustos a estas alturas”.

El emérito afirma que regresará cuando se den “las condiciones” y reivindica que su mayor orgullo es la Constitución de 1978. Subraya que, durante la Transición, no se reservó ningún poder para sí mismo porque “uno hace una democracia o no la hace”. También recuerda su papel en el 23F y su relación con figuras clave como Santiago Carrillo.

Destaca igualmente la labor de Felipe VI, a quien define como un “buen rey”. Señala que su marcha a Emiratos Árabes respondió a la voluntad de no interferir en el reinado de su hijo y pide que se apoye al actual monarca en un momento político que considera “difícil en todos los países”.

El libro se titula Reconciliación, y en esa línea Juan Carlos I lanza un mensaje final: pide perdón a los españoles y expresa su deseo de que “comprendan lo que ha hecho”. Asegura que no tiene remordimientos, pero confía en que algún día los ciudadanos le perdonen.

