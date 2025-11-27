ELKARRIZKETA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Juan Carlos I.aren titularrak: "Espero dut barkatuko didatela eta espainiarrek ulertuko dutela egin dudana"

Juan Carlos I.a Espainiako errege emerituak bere lehen elkarrizketa eskaini du, Frantziako telebista publikoan. Elkarrizketa horretan ez du bere akatsetaz damutu nahi izan, bere ondare konstituzionala defendatu du, espainiarrei barkamena eskatu die eta Felipe VI .a "errege ona" dela esan du.

erregea-rey-emerito-emeritua-juan-carlos-efe
Juan Carlos I.a, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Juan Carlos I.a Espainiako errege emeritua elkarrizketa luze batean agertu da France 3n , bere bizitza errepasatu eta bere ibilbideko pasarte eztabaidagarrienetako batzuk jorratzeko. Abu Dabin egindako elkarrizketa bere biografia berriaren ingurukoa da, datorren astean gaztelaniaz argitaratuko dena.

Gogoratzen dituen pasadizoen artean, Augusto Pinochet Txileko diktadorea Madrilgo aireportuan hartu zuela eta honek "Francok bezala egitea" iradoki ziola azaltzen du. Juan Carlosek dokumentalean erantzuten du orduan baietz erantzun zuela, baina gero" espainiarrek nahi zutena" egin zuela. Gaineratu du Francok ez ziola inoiz zuzenean eskatu erregimenari eustea eta, hilzorian zegoela, "Espainia batuta" mantentzeko baino ez ziola eskatu.

Ez da ezertaz damutu: "ez" erantzuten du damurik edo damurik duen galdetzen diotenean.

Bere legatua defendatu du: bere harrotasunik handiena 1978ko Konstituzioa dela dio, eta "Espainiari eta espainiarrei balio izan ziela".

Herritarrei barkamena eskatu die: espainiarrek "egindakoa ulertzea" eta barkatzea espero du.

Espainiaren falta sumatzen du: Abu Dabin bost urte eman ondoren, "zezenak, flamenkoa eta Espainiako bizitza" faltan botatzen dituela dio.

Francorekin zuen harremana: diktadoreak "Espainia batuta" mantentzeko baino ez ziola eskatu eta ez ziola erregimenarekin jarraitzea exijitu kontatzen du.

Pinochet Madrilen: diktadore txiletarrak "Francoren berdina egitea" iradoki ziola eta hasieran baietz erantzun ziola kontatzen du.

Bere eskandaluak: dena "konponduta" dagoela eta kasu fiskalak itxi ostean "lasai" bizi dela dio.

Felipe VI.a "errege ona" da: semea une politiko zailean dagoela eta "babesa" eman behar zaiola dio.

Itzultzeko nahia: "baldintzak betetzen direnean" Espainiara itzuliko dela ziurtatu du.

Emerituak ez ditu bere akatsak zehazten, eta ez du damurik erakusten kazetariak zuzenean galdetzen dionean. "Ez", damutzen ote den erantzuten du. "Ez", esaten du damurik sentitzen duen galdetzen diotenean. Gai fiskal guztiak konponduta daudela eta "lasai" bizi dela dio, baina bere arazoak konpondu zirela bortxaezina zelako, preskribatu egin zirelako edo lau milioi euro inguru ordaindu zituelako zigorrak saihesteko berandu zela jakinarazi aurretik.

Juan Carlosek onartzen du faltan botatzen duela Espainia, Abu Dabin bost urte eman ondoren. Zer gogoratzen duen? Zezenak, flamenkoa eta bizitza bere herrialdean, berak laburbiltzen duenez. Defendatzen du Espainia modernizatu zuela estatuburu izan zen garaian, eta esaten du "ezin zaiola eskatu gustuak modernizatzea".

Emerituak dio "baldintzak" ematen direnean itzuliko dela, eta bere harrotasunik handiena 1978ko Konstituzioa dela dio. Azpimarratzen du Trantsizioan ez zela beretzat botererik gorde, "norberak demokrazia bat egiten duelako edo ez duelako egiten".

Era berean, Felipe VI.aren lana azpimarratu du, "errege ona" dela esan baitu. Adierazi duenez, Arabiar Emirerri Batuetara joateak semearen erregealdian ez sartzeko borondateari erantzun zion, eta egungo monarkari babesa emateko eskatu du, "herrialde guztietan zaila" dela uste duen une politiko batean.

Liburuaren izenburua Reconciliación da, eta, ildo horretan, Juan Carlos I.ak azken mezua eman du: barkamena eskatu die espainiarrei, eta "egin duena ulertzeko" nahia adierazi du. Damurik ez duela dio, baina egunen batean herritarrek barkatuko diotelakoan dago.

Juan Carlos Ia Espainiako Felipe VI.a Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X