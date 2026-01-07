El Tribunal Supremo confirma las condenas a los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza

El Tribunal Supremo ha ratificado las penas de prisión impuestas por la Audiencia Nacional en 2022 a los abogados de los presos de ETA Arantza Zulueta y Jon Enparantza.

Fueron detenidos en 2010 y juzgados bajo el sumario 13/13 por sus actividades entre 2005 y 2010. En el caso de Zulueta, la Audiencia Nacional le condenó a 7 años y medio de prisión por "pertenencia a organización terrorista", depósito de armas y explosivos y por liderar el comando Halboka, considerado el frente jurídico de ETA. Jon Enparantza fue condenado a 4 años de prisión por pertenencia a ETA.

Ambos habían reclamado al alto tribunal que les redujera la pena al entender que su implicación era de menor gravedad. Sin embargo, el Supremo ha desestimado los recursos y ha mantenido las penas impuestas por la Audiencia Nacional.

En cambio, ha estimado parcialmente los recursos de otros dos condenados en la causa 13/13, Naia Zuriarrain e Iker Sarriegi, por entender que su responsabilidad sí era de menor gravedad, ya que consistía en gestión y responsabilidad subordinada, o de comunicación dentro de la estructura investigada, sin que se haya constatado conexión fáctica con actividades violentas.

Así, a Zuriarrain se le reduce la pena de 3 años y medio de cárcel a 2 años, y a Sarriegui, de 3 años a uno y medio.

En 2010 varias personas fueron detenidas en una operación ordenada por el entonces juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, entre ellas estas cuatro, que fueron enviadas a prisión. El macrojuicio correspondiente al sumario 13/13 empezó 11 años más tarde, en julio de 2021.

Este año se cumplen 15 años del cese de la actividad armada de ETA y 8 de la desarticulación de todas sus estructuras.