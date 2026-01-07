CONDENAS

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Tribunal Supremo confirma las condenas a los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza

Desestima los recurso presentados por ambos y ratifica las condenas impuestas por la Audiencia Nacional en 2022 por "integración en organización terrorista", de 7 años y medio para Zulueta y 4 para Enparantza. El Supremo estima parcialmente los recursos de Naia Zuriarrain e Iker Sarriegi y les rebaja en un año sus penas, al considerar que su responsabilidad era de menor gravedad. 

Juicio por el sumario 13/13. EFE
Euskaraz irakurri: Auzitegi Gorenak berretsi egin ditu Arantza Zulueta eta Jon Enparantza abokatuei ezarritako zigorrak
author image

EITB

Última actualización

El Tribunal Supremo ha ratificado las penas de prisión impuestas por la Audiencia Nacional en 2022 a los abogados de los presos de ETA Arantza Zulueta y Jon Enparantza.

Fueron detenidos en 2010 y juzgados bajo el sumario 13/13 por sus actividades entre 2005 y 2010. En el caso de Zulueta, la Audiencia Nacional le condenó a 7 años y medio de prisión por "pertenencia a organización terrorista", depósito de armas y explosivos y por liderar el comando Halboka, considerado el frente jurídico de ETA. Jon Enparantza fue condenado a 4 años de prisión por pertenencia a ETA.

Ambos habían reclamado al alto tribunal que les redujera la pena al entender que su implicación era de menor gravedad. Sin embargo, el Supremo ha desestimado los recursos y ha mantenido las penas impuestas por la Audiencia Nacional.

En cambio, ha estimado parcialmente los recursos de otros dos condenados en la causa 13/13, Naia Zuriarrain e Iker Sarriegi, por entender que su responsabilidad sí era de menor gravedad, ya que consistía en gestión y responsabilidad subordinada, o de comunicación dentro de la estructura investigada, sin que se haya constatado conexión fáctica con actividades violentas. 

Así, a Zuriarrain se le reduce la pena de 3 años y medio de cárcel a 2 años, y a Sarriegui, de 3 años a uno y medio.

En 2010 varias personas fueron detenidas en una operación ordenada por el entonces juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, entre ellas estas cuatro, que  fueron enviadas a prisión. El macrojuicio correspondiente al sumario 13/13 empezó 11 años más tarde, en julio de 2021. 

Este año se cumplen 15 años del cese de la actividad armada de ETA y 8 de la desarticulación de todas sus estructuras.

Juicios Tribunal Supremo Audiencia Nacional Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X