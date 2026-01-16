Sánchez se reunirá el jueves con EH Bildu y el PNV en su ronda con los partidos
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se reunirá el jueves con EH Bildu y el PNV dentro de la ronda de reuniones que tiene prevista para analizar la presencia de tropas españolas en una hipotética misión de paz en Ucrania.
Sánchez iniciará esta tanda de reuniones en la tarde del lunes con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que recibirá a las 18:00 horas.
El Gobierno ha informado este viernes de que la ronda continuará a las 10:00 horas del martes con Sumar, y una hora después será la cita con ERC.
Ese mismo martes, el jefe del Ejecutivo viajará a Suiza para participar en el Foro Económico de Davos, de donde regresará en la noche del miércoles.
Al día siguiente jueves, se han concertado los encuentros con los portavoces de EH Bildu (a las 10:00 horas) y PNV (11:00 horas).
Las reuniones con los representantes del resto de partidos con presencia en el Congreso están aún pendientes de concretarse.
