IU llama a dejar atrás Sumar e impulsar una coalición que se desmarque del PSOE

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida (IU), ha dado por superada la etapa de la coalición Sumar entre los partidos de izquierda, y ha propuesto presentar una nueva confluencia para la próxima legislatura, que no coincida con el nombre de ninguno de los partidos integrantes, fijando un mayor distanciamiento del PSOE.

El coordinador federal de IU ha admitido que es "evidente" que la coalición Sumar, tal y como se conoce ahora, "no es un instrumento capaz de aglutinar al conjunto de organizaciones y personas conjuradas para evitar un gobierno del PP y Vox". En consecuencia, IU aspira a levantar un proyecto alternativo que evite la "barbarie" de que la ultraderecha llegue a la Moncloa.

Maíllo considera que los partidos de la coalición deben mantener su "autonomía y soberanía", aunque al mismo tiempo tengan "un calendario de trabajo conjunto" para la elaboración de las candidaturas, así como intensificar la coordinación y la "posición política propia" de sus ministros del Gobierno, en asuntos como las guerras, la OTAN y la vivienda.

Ante la "espiral imperialista y neofascista" de Trump, cree que España tiene la "necesidad imperiosa de abandonar la OTAN". En este sentido, recuerda que IU como unión de partidos se formó a raíz del referéndum sobre la OTAN de 1986 y aboga por recoger ese testigo y volver a su origen.



Maíllo define la coyuntura internacional como "el momento de mayor peligro desde la Segunda Guerra Mundial" y tras argumentar su rechazo a las políticas bélicas de Israel y Estados Unidos, aplaude gestos como el de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de vender petróleo a Cuba.

El coordinador federal de IU arremete en su informe político contra la propuesta sobre vivienda lanzada por el PSOE esta semana, porque "ahonda en los errores contrastados: política de beneficio fiscal y ausencia de intervención en el mercado". Para Maíllo, se trata de una iniciativa "unilateral" del PSOE "sin texto ni negociación" y con la que no van a transigir porque el Gobierno no puede apoyar a los rentistas.

En este contexto, subraya que IU siempre ha estado en contra de los tratados de libre comercio, y muestra su oposición al acuerdo reciente entre la UE y Mercosur, porque beneficia únicamente al "agronegocio" de los grandes productores.

En materia de financiación autonómica, el coordinador federal de IU ve la reforma planteada por el Ministerio de Hacienda es positiva, dado que aporta "mayor solidaridad interterritorial respetando los elementos singulares de los territorios". No obstante, cree que hay margen de mejora y por ello quiere presentar enmiendas.

En este contexto, el partido de Movimiento Sumar, al que pertenece Yolanda Díaz, ha señalado que lo importante no son los nombres o las organizaciones sino "el fondo", y poder seguir gobernando.