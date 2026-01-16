IZQUIERDA UNIDA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sumar atzean utzi eta PSOEtik aldendutako koalizio berri bat bultzatzeko deia egin du IUk

Yolanda Diaz kide duen Sumar Mugimendua alderdiak adierazi du garrantzitsuena ez direla izenak edo taldeak, "benetako funtsa" gobernatzen jarraitu ahal izatea baita.

(Foto de ARCHIVO) El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo interviene durante la rueda de prensa. A 12 de enero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha ofrecido una rueda de prensa para valorar varias cuestiones de actualidad. Rocío Ruz / Europa Press 12/1/2026

Antonio Maillo, Izquierda Unidako (IU) buruzagia. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Antonio Maillo Izquierda Unidako (IU) buruzagiak amaitutzat jo du ezkerreko alderdiek osatutako Sumar koalizioaren etapa, eta datorren legealdira begira koalizio berri bat sortzea proposatu du, horietako alderdi bakar baten izenarekin bat ez datorrena. Halaber, PSOEtik gehiago aldentzeko asmoa agertu du.

IUko kideak onartu egin du "agerikoa" dela Sumar koalizioa, gaur egun ezagutzen den bezala, ez litzatekeela gai izango "PPk eta Voxek osatutako balizko koalizio-gobernua saihesteko asmoz ezkerreko talde eta pertsona guztiak biltzeko". Testuinguru horretan, IUk proiektu alternatibo bat eraiki nahi du, ultraeskuina Moncloara iristea saihesteko, hori "basakeria" handia izango litzatekeela iritzita.

Mailloren arabera, koalizio berria osatuko luketen alderdiek haien "autonomiari eta subiranotasunari" eutsi beharko liokete, nahiz eta aldi berean hautagaitzak adosteko "lan bateratua" egin. Halaber, Gobernuko ministroen koordinazioa eta "berezko jarrera politiko propioa" areagotu beharko litzateke ere, gerrak, NATO eta etxebizitza bezalako gaietan.

Bestalde, Trumpen "asmo inperialista eta neofaxistaren" aurrean, Espainiak "NATO uzteko premia larria" duela uste du Maillok. Ildo horretatik, IU alderdien batasun gisa 1986ko NATOri buruzko erreferendumaren ondorioz sortu zela gogorarazi du. Hala, lekuko hori hartu eta jatorrira itzultzearen alde egin du.

Nazioarteko egoerari dagokionez, "Bigarren Mundu Gerraz geroztik arriskurik handieneko unea da", esan du Maillok, eta Israelen eta AEBren gerra-politiken aurka dagoela azpimarratu du. Era berean, Claudia Sheinbaum Mexikoko presidenteak Kubari petrolioa saltzeko egindako keinuak txalotu ditu.

IUren buruzagiak PSOEk aste honetan etxebizitzari buruz egindako proposamenaren aurka egin du bere txosten politikoan, "egiaztatutako akatsak sakontzen dituelako: onura fiskaleko politika eta merkatuan esku-hartzerik eza". Maílloren ustez, PSOEren "aldebakarreko" ekimena da, "testurik eta negoziaziorik gabekoa", eta horrekin ez dute amore emango, Espainiako Gobernuak ezin dituelako errentariak babestu.

Bestalde, Maillok azpimarratu du IU beti egon dela merkataritza libreko itunen aurka, eta EBren eta Mercosurren arteko akordio berriaren aurka dagoela ziurtatu du, ekoizle handien "agronegozioari" soilik egiten diolako mesede.

Autonomia erkidegoen finantzaketari dagokionez, Ogasun Ministerioak proposatutako erreforma positiboa dela uste du IUko kideak, "lurraldeen arteko elkartasun handiagoa bultzatzen duelako, horien izaera bereziak errespetatuz".

Testuinguru horretan, Yolanda Diaz kide duen Sumar Mugimendua alderdiak adierazi du garrantzitsuena ez direla izenak edo taldeak, "benetako funtsa" gobernatzen jarraitu ahal izatea baita.

IU Sumar Psoe Espainiako gobernua Espainia PP Pedro Sanchez Yolanda Diaz Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X