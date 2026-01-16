Sumar atzean utzi eta PSOEtik aldendutako koalizio berri bat bultzatzeko deia egin du IUk
Yolanda Diaz kide duen Sumar Mugimendua alderdiak adierazi du garrantzitsuena ez direla izenak edo taldeak, "benetako funtsa" gobernatzen jarraitu ahal izatea baita.
Antonio Maillo Izquierda Unidako (IU) buruzagiak amaitutzat jo du ezkerreko alderdiek osatutako Sumar koalizioaren etapa, eta datorren legealdira begira koalizio berri bat sortzea proposatu du, horietako alderdi bakar baten izenarekin bat ez datorrena. Halaber, PSOEtik gehiago aldentzeko asmoa agertu du.
IUko kideak onartu egin du "agerikoa" dela Sumar koalizioa, gaur egun ezagutzen den bezala, ez litzatekeela gai izango "PPk eta Voxek osatutako balizko koalizio-gobernua saihesteko asmoz ezkerreko talde eta pertsona guztiak biltzeko". Testuinguru horretan, IUk proiektu alternatibo bat eraiki nahi du, ultraeskuina Moncloara iristea saihesteko, hori "basakeria" handia izango litzatekeela iritzita.
Mailloren arabera, koalizio berria osatuko luketen alderdiek haien "autonomiari eta subiranotasunari" eutsi beharko liokete, nahiz eta aldi berean hautagaitzak adosteko "lan bateratua" egin. Halaber, Gobernuko ministroen koordinazioa eta "berezko jarrera politiko propioa" areagotu beharko litzateke ere, gerrak, NATO eta etxebizitza bezalako gaietan.
Bestalde, Trumpen "asmo inperialista eta neofaxistaren" aurrean, Espainiak "NATO uzteko premia larria" duela uste du Maillok. Ildo horretatik, IU alderdien batasun gisa 1986ko NATOri buruzko erreferendumaren ondorioz sortu zela gogorarazi du. Hala, lekuko hori hartu eta jatorrira itzultzearen alde egin du.
Nazioarteko egoerari dagokionez, "Bigarren Mundu Gerraz geroztik arriskurik handieneko unea da", esan du Maillok, eta Israelen eta AEBren gerra-politiken aurka dagoela azpimarratu du. Era berean, Claudia Sheinbaum Mexikoko presidenteak Kubari petrolioa saltzeko egindako keinuak txalotu ditu.
IUren buruzagiak PSOEk aste honetan etxebizitzari buruz egindako proposamenaren aurka egin du bere txosten politikoan, "egiaztatutako akatsak sakontzen dituelako: onura fiskaleko politika eta merkatuan esku-hartzerik eza". Maílloren ustez, PSOEren "aldebakarreko" ekimena da, "testurik eta negoziaziorik gabekoa", eta horrekin ez dute amore emango, Espainiako Gobernuak ezin dituelako errentariak babestu.
Bestalde, Maillok azpimarratu du IU beti egon dela merkataritza libreko itunen aurka, eta EBren eta Mercosurren arteko akordio berriaren aurka dagoela ziurtatu du, ekoizle handien "agronegozioari" soilik egiten diolako mesede.
Autonomia erkidegoen finantzaketari dagokionez, Ogasun Ministerioak proposatutako erreforma positiboa dela uste du IUko kideak, "lurraldeen arteko elkartasun handiagoa bultzatzen duelako, horien izaera bereziak errespetatuz".
Auzitegi Gorenak Abalos, Koldo eta Aldama epaituko ditu apirilean, pandemian erositako maskarengatik
Aurretiazko saioa datorren otsailaren 6an egingo da Auzitegi Gorenean, eta defentsek aurretiazko galderak egingo dituzte.
Eskualdatzeke dauden transferentziak: zeintzuk dira eta zertan dira negoziazioak?
Ostiral honetan gauzatu diren bost eskualdaketez harago, Autonomia Estatutuak aitortutako beste 15 transferentzia falta ditu EAEk. Eskumenen nahas-mahasean ez galtzeko, honatx egin gabekoen zerrenda gaurkotua.
PSEk erantzukizuna eskatu dio EAJri Estatutua osatzeko eta "pultsu" gisa ez planteatzeko
"Pozik gaude akordioa posible izan delako, nahiz eta nazionalismoak tentsio artifiziala sortu, errealitatearen irudi distortsionatua eskaintzeko asmoz", deitoratu du Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak.
Hauek dira Eusko Jaurlaritzari eskualdatu zaizkion bost eskumenak
Bilera ostean azaldu dutenez, Eusko Jaurlaritzak 2027ko urtarrilaren 1etik aurrera kudeatuko ditu langabeziagatiko subsidioak, Gizarte Segurantzaren prestazio ez-kontributiboak eta Eskola Asegurua; Itsas Salbamenduko lanak aurtengo urriaren 1etik aurrera hartuko ditu bere gain, Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak ostiral honetan iragarri duenez.
Jaurlaritzak kotizazio gabeko prestazioak eta langabezia dirulaguntzak kudeatuko ditu 2027ko urtarrilaren 1etik aurrera
Espainiako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak bost eskumen eskualdatu dituzte gaur goizean Madrilen: langabezia-prestazioak, Gizarte Segurantzaren prestazio ez-kontributiboak, Itsas Salbamendua, Eskola Asegurua eta Barakaldoko (Bizkaia) Makineria Egiaztatzeko Zentroa.
Pradalesek iragarri du txosten bat prestatzen ari direla Sanchezen Gobernuak "bete eta hautsi dituen itunekin"
"Eskumenen eskualdatzea azken minutuan atera da aurrera, berriro ere" aitortu du lehendakariak, eta ohartarazi du ezin dutela "horrela jarraitu". "Negoziazio fase berrian ikusiko dugu zein den espainiar Gobernuak urte politiko honetarako duen borondate politikoa", erantsi du.
Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak behin betiko itxiko dute gaur adostutako bost eskumenen eskualdatzea
Hala, Gasteizko Gobernuaren esku geratuko dira langabezia-prestazioen, Gizarte Segurantzako familia-prestazio ez-kontributiboen, Itsas Salbamenduaren, Eskola Aseguruaren eta Barakaldoko Makineriaren Egiaztapen Zentroaren gaineko eskumenak.
Nafarroako Gobernuak autogobernuan aurrera egiteko duen konpromisoa berretsi du Chivitek
Gobernuaren kontrolerako osoko bilkuran, Foru Erkidegoko presidenteak gogorarazi du Lan Ikuskaritza eta Gizarte Segurantzari dagokion eskumena eskualdatzea eskatu ziotela Estatuari, iazko abenduan.
Anduezaren ustez, autogobernua "sozialistek bultzatuta zabaldu da", eta EAJri "tentsioa" eragitea leporatu dio
PSE-EEko buruak jeltzaleei aurpegiratu die EBBko presidenteak egindako adierazpenak, "akordioa lortzeko saiakera baino gehiago mehatxua" iruditu baitzitzaion.