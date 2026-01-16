Transferencias
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El PSE pide responsabilidad a PNV para completar el Estatuto, sin plantearlo como "una competición eterna ni un tira y afloja"

Eneko Andueza Idoia Mendia
18:00 - 20:00
Eneko Andueza e Idoia Mendia. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: PSEk erantzukizuna eskatu dio EAJri Estatutua osatzeko eta "pultsu" gisa ez planteatzeko

Última actualización

"Estamos felices porque el acuerdo ha sido posible pese al ruido, pese a esa tensión que genera el nacionalismo de forma artificial con el propósito de ofrecer una imagen distorsionada de la realidad", ha lamentado el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza.

Estatuto de Autonomía del País Vasco PSE EE Eneko Andueza Gobierno Vasco EAJ-PNV Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X