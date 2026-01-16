PSEk erantzukizuna eskatu dio EAJri Estatutua osatzeko eta "pultsu" gisa ez planteatzeko
"Pozik gaude akordioa posible izan delako, nahiz eta nazionalismoak tentsio artifiziala sortu, errealitatearen irudi distortsionatua eskaintzeko asmoz", deitoratu du Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak.
Eskualdatzeke dauden transferentziak: zeintzuk dira eta zertan dira negoziazioak?
Ostiral honetan gauzatu diren bost eskualdaketez harago, Autonomia Estatutuak aitortutako beste 15 transferentzia falta ditu EAEk. Eskumenen nahas-mahasean ez galtzeko, honatx egin gabekoen zerrenda gaurkotua.
Hauek dira Eusko Jaurlaritzari eskualdatu zaizkion bost eskumenak
Bilera ostean azaldu dutenez, Eusko Jaurlaritzak 2027ko urtarrilaren 1etik aurrera kudeatuko ditu langabeziagatiko subsidioak, Gizarte Segurantzaren prestazio ez-kontributiboak eta Eskola Asegurua; Itsas Salbamenduko lanak aurtengo urriaren 1etik aurrera hartuko ditu bere gain, Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak ostiral honetan iragarri duenez.
Jaurlaritzak kotizazio gabeko prestazioak eta langabezia dirulaguntzak kudeatuko ditu 2027ko urtarrilaren 1etik aurrera
Espainiako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak bost eskumen eskualdatu dituzte gaur goizean Madrilen: langabezia-prestazioak, Gizarte Segurantzaren prestazio ez-kontributiboak, Itsas Salbamendua, Eskola Asegurua eta Barakaldoko (Bizkaia) Makineria Egiaztatzeko Zentroa.
Pradalesek iragarri du txosten bat prestatzen ari direla Sanchezen Gobernuak "bete eta hautsi dituen itunekin"
"Eskumenen eskualdatzea azken minutuan atera da aurrera, berriro ere" aitortu du lehendakariak, eta ohartarazi du ezin dutela "horrela jarraitu". "Negoziazio fase berrian ikusiko dugu zein den espainiar Gobernuak urte politiko honetarako duen borondate politikoa", erantsi du.
Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak behin betiko itxiko dute gaur adostutako bost eskumenen eskualdatzea
Hala, Gasteizko Gobernuaren esku geratuko dira langabezia-prestazioen, Gizarte Segurantzako familia-prestazio ez-kontributiboen, Itsas Salbamenduaren, Eskola Aseguruaren eta Barakaldoko Makineriaren Egiaztapen Zentroaren gaineko eskumenak.
Nafarroako Gobernuak autogobernuan aurrera egiteko duen konpromisoa berretsi du Chivitek
Gobernuaren kontrolerako osoko bilkuran, Foru Erkidegoko presidenteak gogorarazi du Lan Ikuskaritza eta Gizarte Segurantzari dagokion eskumena eskualdatzea eskatu ziotela Estatuari, iazko abenduan.
Anduezaren ustez, autogobernua "sozialistek bultzatuta zabaldu da", eta EAJri "tentsioa" eragitea leporatu dio
PSE-EEko buruak jeltzaleei aurpegiratu die EBBko presidenteak egindako adierazpenak, "akordioa lortzeko saiakera baino gehiago mehatxua" iruditu baitzitzaion.
