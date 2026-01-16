Transferentziak
PSEk erantzukizuna eskatu dio EAJri Estatutua osatzeko eta "pultsu" gisa ez planteatzeko

Eneko Andueza Idoia Mendia
18:00 - 20:00
Eneko Andueza eta Idoia Mendia. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

"Pozik gaude akordioa posible izan delako, nahiz eta nazionalismoak tentsio artifiziala sortu, errealitatearen irudi distortsionatua eskaintzeko asmoz", deitoratu du Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak.

