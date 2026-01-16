Traspaso de transferencias
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Euskadi gestionará las prestaciones no contributivas y los subsidios por desempleo desde el 1 de enero de 2027

El Gobierno central y el Ejecutivo vasco han oficializado esta mañana en Madrid el traspaso de cinco competencias, entre las que se encuentran las prestaciones por desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, el Seguro Escolar y el Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia).

Transferentzien akordioaren ostean maria ubarretxenaren prentsaurrekoa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskadik kotizaziopekoak ez diren prestazioak eta langabezia-subsidioak kudeatuko ditu 2027ko urtarrilaren 1etik aurrera
author image

EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco gestionará los subsidios por desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el Seguro Escolar desde el próximo 1 de enero de 2027, mientras que asumirá las labores de Salvamento Marítimo a partir del 1 de octubre de este año, según ha anunciado este viernes la portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena.

El Gobierno central y el Ejecutivo vasco han oficializado esta mañana en Madrid el traspaso de cinco competencias, entre las que se encuentran las prestaciones por desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, el Seguro Escolar y el Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia).

El acuerdo se ha rubricado en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática tras una reunión mantenida a primera hora de la mañana entre el ministro del ramo, Ángel Víctor Torres y la propia Ubarretxena, en la que también han participado el Vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, el consejero de Hacienda y Finanzas, Noel d'Anjou, y el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria.

Al término del encuentro, Ubarretxena ha informado de que el traspaso del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Barakaldo, incluido en este paquete de transferencias, será efectivo una vez se publiquen los acuerdos en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Un paso importante

Ubarretxena ha recalcado que “hemos dado un paso importante hacia un mayor autogobierno". 

"A partir de ahora, en las instituciones vascas contaremos con más herramientas y recursos para el desarrollo integral de las políticas públicas en el ámbito laboral", ha señalado. 

Respecto a la financiación de estos traspasos, Ubarretxena ha enfatizado el valor del Concierto Económico como herramienta clave de nuestro autogobierno, ya que “salvo compensaciones económicas excepcionales, la financiación de las competencias se hará a través de minoraciones del Cupo que le abonamos al Estado. Eso supone que podremos administrar mejor nuestros recursos”.

Gobierno de España Política Economía Gobierno Vasco

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X