Pradales anuncia un informe con "cumplimientos e incumplimientos" del Gobierno Sánchez

El lehendakari Imanol Pradales
Euskaraz irakurri: Pradalesek Sanchezen txostena iragarri du
"Hemos vuelto a salvar la convocatoria en el último minuto", ha reconocido Pradales, quien ha advertido de que no se puede "seguir así" y que la nueva fase de negociación para las futuras transferencias será la "revalida para acreditar la voluntad política real del Gobiernos español y del presidente Sánchez ante el actual curso político".

Estas son las cinco competencias que asumirá este viernes el Gobierno Vasco

La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha anunciado que los Ejecutivos central y autonómico firmarán este próximo viernes el traspaso a Euskadi de otras cinco competencias del Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979 que aún estaban siendo gestionadas por el Estado, entre las que se encuentran las prestaciones de desempleo y las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social.
