Pradales anuncia un informe con "cumplimientos e incumplimientos" del Gobierno Sánchez

La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha anunciado que los Ejecutivos central y autonómico firmarán este próximo viernes el traspaso a Euskadi de otras cinco competencias del Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979 que aún estaban siendo gestionadas por el Estado, entre las que se encuentran las prestaciones de desempleo y las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social.