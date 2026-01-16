Pradales anuncia un informe con "cumplimientos e incumplimientos" del Gobierno Sánchez
"Hemos vuelto a salvar la convocatoria en el último minuto", ha reconocido Pradales, quien ha advertido de que no se puede "seguir así" y que la nueva fase de negociación para las futuras transferencias será la "revalida para acreditar la voluntad política real del Gobiernos español y del presidente Sánchez ante el actual curso político".
Los gobiernos vasco y español formalizan hoy definitivamente el traspaso de las competencias acordadas
Así, la gestión de las competencias relativas a las prestaciones de desempleo, prestaciones no contributivas familiares de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo quedará en manos del Ejecutivo de Gasteiz.
Chivite subraya el compromiso del Gobierno de Navarra en seguir avanzando en el autogobierno
En el pleno de control al Gobierno, la presidenta ha recordado el pasado mes solicitaron al Estado el traspaso de la competencia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la Comunidad Foral.
Andueza celebra que el autogobierno "se ensanche impulsado por los socialistas" y reprocha al PNV que meta "tensión"
El líder del PSE-EE reprocha a los jeltzales las declaraciones realizadas por el presidente del EBB, ya que le pareció más “una amenaza que un intento de lograr un acuerdo”.
El juez ordena rastrear las cuentas de exdirectivos de Acciona y de la cooperativa Erkolan
Con estas diligencias, la UCO busca continuar con las pesquisas de esta parte del ‘Caso Koldo’, que se centra en el presunto cobro de mordidas por adjudicaciones de obra pública.
Xabi Iraola será el próximo coordinador general de Sortu, al no presentarse ninguna candidatura alternativa
El plazo para presentar candidaturas alternativas a la Secretaría Nacional finalizó ayer. La votación tendrá lugar del día 21 al 23 de enero, y al día siguiente concluirá el IV Congreso de Sortu, en Irun.
EH Bildu celebra el acuerdo de nuevas transferencias pero reclama una relación "de igual a igual con el Estado"
Pello Otxandiano ha considerado "positivo todo aquello que aumente la capacidad de decisión de las vascas y los vascos respecto a las materias que afectan a nuestro día a día y al bienestar de la ciudadanía".
Estas son las cinco competencias que asumirá este viernes el Gobierno Vasco
La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha anunciado que los Ejecutivos central y autonómico firmarán este próximo viernes el traspaso a Euskadi de otras cinco competencias del Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979 que aún estaban siendo gestionadas por el Estado, entre las que se encuentran las prestaciones de desempleo y las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social.
Esteban asegura que no les consta "irregularidades" en el caso del palacete pero, si las hay, no les "temblará el pulso"
Podemos acusa al PNV de tapar "las irregularidades" en el derribo de un palacete Irurak Bat de Getxo y exige depurar las responsabilidades políticas en este caso.
El Gobierno Vasco pide seriedad al Gobierno de Sánchez: "Esta no puede ser la dinámica"
La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha recordado que todavía quedan materias pendientes para negociar, pero ha recalcado que no pueden estár siempre "trabajando a contrarreloj". "Pedimos seriedad y otra manera de abordar las negociaciones", ha añadido Ubarretxena.