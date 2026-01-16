Pradalesek iragarri du txosten bat prestatzen ari direla Sanchezen Gobernuak "bete eta hautsi dituen itunekin"
"Eskumenen eskualdatzea azken minutuan atera da aurrera, berriro ere" aitortu du lehendakariak, eta ohartarazi du ezin dutela "horrela jarraitu". "Negoziazio fase berrian ikusiko dugu zein den espainiar Gobernuak urte politiko honetarako duen borondate politikoa", erantsi du.
Ubarretxena: "Autogobernua irabazi dugu, kudeatzeko gaitasuna, eta horrek herritarren ongizatea hobetuko du
Eusko Jaurlaritza eta Espainiako Gobernua Transferentzien Batzorde Mistoan bildu dira gaur, egiteke dauden bost transferentzien eskualdaketa behin betiko ixteko. Hitzordua 10:00etan zen, Madrilen, Lurralde Politikako eta Memoria Demokratikoko Ministerioaren egoitzan.
Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak behin betiko itxiko dute gaur adostutako bost eskumenen eskualdatzea
Hala, Gasteizko Gobernuaren esku geratuko dira langabezia-prestazioen, Gizarte Segurantzako familia-prestazio ez-kontributiboen, Itsas Salbamenduaren, Eskola Aseguruaren eta Barakaldoko Makineriaren Egiaztapen Zentroaren gaineko eskumenak.
Nafarroako Gobernuak autogobernuan aurrera egiteko duen konpromisoa berretsi du Chivitek
Gobernuaren kontrolerako osoko bilkuran, Foru Erkidegoko presidenteak gogorarazi du Lan Ikuskaritza eta Gizarte Segurantzari dagokion eskumena eskualdatzea eskatu ziotela Estatuari, iazko abenduan.
Anduezaren ustez, autogobernua "sozialistek bultzatuta zabaldu da", eta EAJri "tentsioa" eragitea leporatu dio
PSE-EEko buruak jeltzaleei aurpegiratu die EBBko presidenteak egindako adierazpenak, "akordioa lortzeko saiakera baino gehiago mehatxua" iruditu baitzitzaion.
Accionako eta Erkolan kooperatibako zuzendari ohien banku-kontuak arakatzeko agindu du epaileak
Eginbide horiekin, UCOk "Koldo Auzia" ren zati horren ikerketekin jarraitu nahi du, obra publikoaren esleipenengatik ustez kobratutako hozkadei dagokienez.
Xabi Iraola izango da Sorturen hurrengo koordinatzaile nagusia, ez baita beste hautagairik aurkeztu
Bozketa urtarrilaren 21etik 23ra izango da, eta hurrengo egunean amaituko du Sortuk bere IV. Kongresua. Atzo arteko epea zuten militanteek beste hautagai bat aurkezteko.
EH Bilduk ontzat jo du transferentzia berrien akordioa, baina "Estatuarekin berdinen arteko" harremana izatea eskatu du
Pello Otxandianok positibotzat jo du "euskal herritarrok gure egunerokoan eta herritarren ongizatean eragina duten gaiei buruz erabakitzeko dugun gaitasuna handitzen duen guztia".
Hauek dira Eusko Jaurlaritzak ostiral honetan bere gain hartuko dituen bost eskumenak
Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak iragarri duenez, Espainiako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak ostiralean sinatuko dute 1979ko Gernikako Autonomia Estatutuko beste bost eskumen Euskadira eskualdatzea, besteak beste, langabezia-prestazioak eta Gizarte Segurantzaren kotizazio gabeko prestazioak.
Estebanen ustez ez dago irregulartasunik Getxoko jauregiaren auzian, baina kontrakoa frogatzen bada neurriak hartuko dituzte
Ahal Duguk EAJri leporatu dio Getxoko Irurak Bat jauregiari lotutako irregulartasunak estali nahi izatea. Hori dela eta, erantzukizun politikoak argitzea eskatu du.