Transferentziak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pradalesek iragarri du txosten bat prestatzen ari direla Sanchezen Gobernuak "bete eta hautsi dituen itunekin"

lehendakaria
18:00 - 20:00
Imanol Pradales lehendakaria
author image

EITB

Azken eguneratzea

"Eskumenen eskualdatzea azken minutuan atera da aurrera, berriro ere" aitortu du lehendakariak, eta ohartarazi du ezin dutela "horrela jarraitu". "Negoziazio fase berrian ikusiko dugu zein den espainiar Gobernuak urte politiko honetarako duen borondate politikoa", erantsi du.

 

Politika Ekonomia Imanol Pradales

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X