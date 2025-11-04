GREBA
Osasun teknikariek laugarren greba eguna izan dute Europako kideekin parekatzeko helburuarekin

18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Goi-mailako teknikariek eta osasun-espezialistek laugarren greba eguna izan dute Estatu osoan, Europan unibertsitate-graduak diren titulazioak Espainiar estatuan Lanbide Heziketa bidez eskuratzen dituztela salatzeko. Horrez gain, Erizaintzako tratamendu eta jarraipeneko lanbideetatik bereizitako profil profesional bat aitortzeko eskatzen dute.

