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Matxuratutako kamioi batek N-634 errepidearen Erletxeko zatia kolapsatzea eragin du, Zornotzarako noranzkoan
Auto-ilara handiak daude eta zirkulazioan arazoak izaten ari dira N-634 errepidean, Erletxe parean, Zornotzarako noranzkoan. Matxuratutako kamioi batek eragin du gorabehera.
Matxuratutako kamioi batek auto-ilara luzeak sortu ditu N-634 errepidean, Erletxe parean, Zornotzara bidean. Gorabehera horrek zirkulazioa zaildu du inguru horretan, izan ere, bidea kolapsatuta dago.
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