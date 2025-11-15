EAJk "marra gorriak" alde batera uzteko eskatu die sindikatuei, eta patronalari, gutxieneko soldata negoziatzeko, eta EH Bilduk "eztabaidaren betoa" salatu du
PSE-EEk "negoziazio kolektiboa" babestu du, eta PPk "lehiakortasunaren galera" aipatu du arau propioaren aurka egoteko arrazoi gisa.
EAJk "hitz egiteko, negoziatzeko eta, hala badagokio, akordio batera iristeko" eskatu die sindikatuei eta enpresei, "marra gorriak" alde batera utzita. EH Bilduk, berriz, "patronalaren betoa" salatu du, ez delako Eusko Legebiltzarrean herri ekimen legegilea tramitera onartu.
PSE-EEk "negoziazio kolektiboa" defendatu du akordio bat bilatzeko tresna gisa, eta PPk "lehiakortasunaren galera" aipatu du, gainkostua "autonomoek ere ordainduko luketelako".
Radio Euskadiko "Parlamento en las ondas" irratsaioan, sindikatuek EAEko Lanbide arteko Gutxieneko Soldata propio baterako Eusko Legebiltzarrean aurkeztutako herri ekimen legegilea atzera bota izanaren inguruan eztabaidatu dute alderdiek. 138.000 sinadurak babestu zuten ekimena 44 ordezkarik baztertu (EAJ, PSE-EE, PP eta Vox) eta 27k babestu dute.
Markel Aranburu EAJko legebiltzarkideak justifikatu duenez, "berandu baino lehen Euskadik hemen adostutako gutxieneko soldata minimoa izango du", "gure errealitate sozioekonomikoari egokituta egongo da", eta hori "garaipen kolektiboa" izango da "langileentzat zein enpresentzat".
Horretarako, "hitz egiteko, negoziatzeko eta, hala badagokio, akordio batera iristeko" eskatu die sindikatuei eta enpresaburuen elkarteei, "orain euren garaia delako, euskal gizartea zain dutelako".
Bestalde, EH Bilduko legebiltzarkide Ander Goikoetxeak salatu du soldata minimoaz hitz egiten denean "lan eginda pobrea izateaz" hitz egiten dela, "hemengo bizi-kostua Estatuko batez bestekoa baino handiagoa delako".
EAJk eta PSE-EEk bezala, bere alderdiak euskal gutxieneko soldata baterako "lanbide arteko akordioa" babesten duela defendatu ostean, salatu du "patronalaren betoa" izan dela "behin baino gehiagotan; astearte honetan bertan, Eusko Legebiltzarrean".
"Bizi-baldintzak desberdinak dira (Euskadin), eta marko bereizia izateko aukera dago; beraz, ez dugu ulertzen zergatik eman nahi zaion beto-eskubidea Confebaski. Sindikatuek gehiengoarekin bat datorren proposamena ekarri dute, eta Legebiltzarrean erantzun dutena da ez dutela gaiaz hitz egin nahi ere", deitoratu du.
Gainera, Goikoetxeak gaineratu duenez, "herritarrei helarazi nahi zaien mezua da ez daitezela saiatu legeak aldatzen herritarrek parte hartzeko bideak erabiliz"; izan ere, "hilabetean 100.000 sinadura baino gehiago dituzten bi herri ekimen legegile iritsi dira Legebiltzarrera, eta bietako bat ere ez da izapidetzea onartu".
Patricia Campero PSE-EEko legebiltzarkideak "negoziazio kolektiboa" babestu du lan-baldintzak hobetzea adosteko. Horren arabera, EAEn "langileen ia % 90 negoziazio kolektiboak babesten ditu", eta, beraz, "modu errealista eta eraginkorrena" da.
"Uste dugu (gutxieneko soldatarena) lurraldeka banatzea, planteatu zen bezala, ez dela irtenbide ona", azaldu du, "lurraldeak euren artean lehiatzeko bide bat irekitzen duelako eta prozedura egokia ez delako, gure ustez".
Muriel Larrea EAEko PPko legebiltzarkideak argudiatu duenez, EAEk ez luke gutxieneko soldata propiorik izan behar, "lehiakortasuna eta gure langileen mugikortasuna galduko litzatekeelako".
Amaia Martinez Voxeko legebiltzarkideak esan du gutxieneko soldata "eskumen nazionala" dela eta "espainiar guztientzat berdina" izan behar dela.