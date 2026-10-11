PSOEk eta Fronte Zabalak bilera dute gaur Senaturako zerrenda bateratua osatuko duten aztertzeko
Koalizioek ostiralera arte dute hautagaitzak aurkezteko. Aurretik ere zenbait barrutitan zerrenda bateratuak adostu dituzte sozialistek, baina zerrendak barruti guztietan aurkezten badituzte, lehen aldiz egingo dute.
PSOEk eta Fronte Zabalak bilera egingo dute gaur, urriak 11, azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan Senatuan elkarrekin aurkezteko aukera aztertzeko.
Fronte Zabaleko iturriek EFEri baieztatu diotenez, bi indarretako ordezkariak bilduko dira. PSOEren esanetan, aukera guztiak dituzte mahai gainean, eta helburua da PPk azken hiru urteetan Goi Ganberaren inguruan egin duen "erabilera maltzurra" gehiago ez egitea.
Aurretik ere Senaturako zerrenda bateratuak aurkeztu ditu PSOEk hainbat barrutitan, baina zerrendak barruti guztietan aurkezten badituzte, lehen aldiz egingo dute.
Urriaren 16ra arteko epea dago koalizioek zerrendak aurkezteko. Biharamunean, PSOEk Batzorde Federala bilduko du Madrilen, A29rako zerrendak eta Pedro Sanchez presidente izateko hautagaia berresteko. Egun berean egingo du Fronte Zabalak bere lehen ekitaldia, baina oraingoz ez du hautagairik.