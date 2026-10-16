Detectan en Barañáin una seta mortal que puede confundirse con otras especies

El Ayuntamiento de Barañáin (Navarra) ha advertido de la presencia de una seta mortal, identificada como Lepiota brunneoincarnata, en el parque de la Constitución, situado junto al lago. El Consistorio ha pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones ante el riesgo que supone esta especie.

Esta seta es altamente tóxica y puede provocar intoxicaciones mortales. Además, puede confundirse con otras setas de aspecto similar, por lo que se recomienda no recoger ni consumir ejemplares cuya identificación no sea completamente segura.

Ante la alerta, se aconseja evitar la recolección de setas en la zona y no consumir ejemplares encontrados en parques o espacios verdes sin la identificación de una persona experta.