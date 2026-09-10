Euskadi refuerza la protección de las personas temporeras con más controles y alojamientos

El Gobierno Vasco ha aprobado este jueves el VI Plan Integral de Atención a las Personas Trabajadoras Temporeras 2026-2030, un instrumento que incorpora nuevas medidas para mejorar las condiciones de contratación, garantizar alojamientos adecuados y reforzar la atención a las personas que participan en las campañas agrícolas de Euskadi.

“Este plan da continuidad a un trabajo que ha permitido avanzar en la organización del temporerismo”, señala la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo. En este sentido, destaca que el objetivo es “combinar control, prevención, alojamiento y atención social para que el temporerismo se desarrolle en Euskadi con todas las garantías”.

La necesidad de mantener y actualizar este marco de actuación responde al carácter estructural del temporerismo en determinadas campañas, especialmente en Rioja Alavesa durante la vendimia.

El plan se articula en tres ejes: reforzar el control sobre la contratación y la lucha contra la irregularidad, ampliar y mejorar los alojamientos y reforzar la atención a las personas trabajadoras.

¿Cuáles son los ejes del plan?

Más control sobre la contratación y lucha contra la irregularidad

Se intensificarán las inspecciones, se reforzará la coordinación institucional frente a redes de intermediación irregular y se prestará especial atención a estructuras que puedan operar de forma encubierta para facilitar contrataciones irregulares o utilizar documentación de otras personas.

El nuevo plan plantea también la creación de una “huella social” que permita reconocer a las explotaciones y empresas que cumplen determinados criterios de buenas prácticas laborales y sociales.

Más alojamientos y mayores garantías

Se reforzará la red de alojamientos colectivos municipales para reducir la dependencia de soluciones privadas, al tiempo que se mantendrán las ayudas destinadas a crear, adaptar y equipar alojamientos para personas temporeras.

También se iniciará el proceso para actualizar la normativa sobre las condiciones mínimas de habitabilidad de los alojamientos, incorporando un régimen específico de incumplimientos y sanciones.

Asimismo, se elaborará un plan de contingencia ante situaciones sobrevenidas que puedan dejar sin alojamiento a un grupo de trabajadores durante una campaña, con una red previamente identificada de plazas alternativas.

Más atención a las personas trabajadoras

Se mejorará la atención durante la estancia en Euskadi y se reforzará la información sobre derechos laborales, salud y prevención mediante la actualización del Libro de Acogida, con una distribución adaptada a diferentes canales y colectivos.

Se instaurarán protocolos específicos de prevención de riesgos laborales según el tipo de campaña y se ofrecerá atención específica a la incorporación de las mujeres en el trabajo temporero, con el objetivo de duplicar su peso dentro del colectivo al final del periodo 2026-2030.

También se estudiará la puesta en marcha de un programa específico de contratación en origen para Euskadi, con el fin de facilitar la incorporación al trabajo temporero de personas residentes que se encuentren en situación de desempleo.