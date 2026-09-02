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Será noticia: concentraciones sobre Ceuta en Euskal Herria, matan a tiros a un taxista en Azpeitia y acuerdo fiscal entre PNV y PSE-EE

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
AZPEITIA (GIPUZKOA), 01/09/2026.- Un hombre que conducía un taxi ha sido asesinado este martes en Azpeitia (Gipuzkoa) por un disparo de un arma de fuego, ha informado el Departamento vasco de Seguridad. Según el relato de testigos presenciales recogido por el medio local Azpeitia Guka, un vehículo ha embestido al taxi que conducía la víctima, tras lo que el conductor del coche que ha provocado el accidente ha disparado al hombre que conducía el otro automóvil. EFE/Juan Herrero
Matan a tiros a un taxista en Azpeitia. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango da: Ceutari buruzko kontzentrazioak Euskal Herrian, taxilari bat tiroz hil dute Azpeitian eta EAJren eta PSE-EEren arteko akordio fiskala

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 2 de septiembre de 2026:

- Concentraciones sobre Ceuta: El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha reubicado cuatro concentraciones de distinto signo que se celebrarán mañana con motivo de la crisis migratoria de Ceuta para "evitar altercados". En Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Getxo ha sido el Partido Popular el que ha comunicado oficialmente a Seguridad las convocatorias, ya que los ayuntamientos no han secundado el llamamiento. En San Sebastián ha sido el colectivo 'Constitucionalistas Vascos' el que ha llamado a manifestarse. En estos cuatro municipios, organizaciones de izquierda, como GKS, han convocado también sus propias manifestaciones con lemas en contra del racismo y el fascismo y lo han hecho en los mismos lugares que las anteriores.

- Matan a tiros a un taxista en Azpeitia: Un hombre falleció ayer a la tarde en Azpeitia tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza. Según la información facilitada por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el varón ha muerto como consecuencia de las heridas sufridas. El suceso tuvo lugar sobre las 20:15 horas en una rotonda de la avenida Artzubia. Al parecer, un turismo fue alcanzado por detrás por otro vehículo y, tras el impacto, el conductor del coche embestido fue tiroteado. La víctima es un taxista de unos 30 años.

- Acuerdo fiscal entre PNV y PSE-EE: Los socios de gobierno en las tres diputaciones forales han llegado a un acuerdo sobre las medidas fiscales que se aplicarán en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en 2027. Ambos partidos no son suficientes para sacar a delante las medidas en las Juntas Generales de Álava y Gipuzkoa, por lo que necesitarán el apoyo de algún grupo de la oposición. Con el objetivo de dar continuidad a las empresas y asegurar el relevo generacional, se ha acordado la reducción del 30 % en plusvalías en determinadas transmisiones de empresas y negocios autónomos, siempre que se garantice la continuidad de la actividad y del empleo durante 5 años. La reducción se amplía al 35 % si la transmisión se realiza a una micropyme y al 40 % si es a una mujer menor de 36 años.

Azpeitia Migración EAJ-PNV PSE EE Diputación Foral de Bizkaia Diputación Foral de Álava Diputación Foral de Gipuzkoa Actualidad

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