Cargas policiales en Ceuta y protestas vecinales con el apoyo de los bomberos
La tensión es máxima en Ceuta, donde los centros de acogida para migrantes se encuentran completamente desbordados. Esta mañana se han vivido incidentes en la zona de Loma Colmenar: la policía se ha visto obligada a disparar al aire para contener a decenas de personas que intentaban acceder al recinto tras completarse el aforo. Mientras tanto, los vecinos y bomberos han salido a las calles para movilizarse de forma conjunta.
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