CRISIS MIGRATORIA
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Cargas policiales en Ceuta y protestas vecinales con el apoyo de los bomberos

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CEUTA, 31/08/2026.- Los bomberos de Ceuta han convocado una concentración este lunes ante la sede de la Delegación del Gobierno que pretende reunir a todos los servicios de primera línea de la ciudad para reclamar "medios, recursos y soluciones" por la crisis que afecta a la autonomía ceutí. EFE/Reduan
18:00 - 20:00
Bomberos de Ceuta se movilizan
Euskaraz irakurri: Poliziaren kargak eta bizilagunen protestak: Ceutako suhiltzaileek bat egin dute martxekin

EITB

Última actualización

La tensión es máxima en Ceuta, donde los centros de acogida para migrantes se encuentran completamente desbordados. Esta mañana se han vivido incidentes en la zona de Loma Colmenar: la policía se ha visto obligada a disparar al aire para contener a decenas de personas que intentaban acceder al recinto tras completarse el aforo. Mientras tanto, los vecinos y bomberos han salido a las calles para movilizarse de forma conjunta.

Migración Marruecos España Actualidad

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