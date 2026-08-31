La tensión es máxima en Ceuta, donde los centros de acogida para migrantes se encuentran completamente desbordados. Esta mañana se han vivido incidentes en la zona de Loma Colmenar: la policía se ha visto obligada a disparar al aire para contener a decenas de personas que intentaban acceder al recinto tras completarse el aforo. Mientras tanto, los vecinos y bomberos han salido a las calles para movilizarse de forma conjunta.