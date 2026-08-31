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MIGRAZIO-KRISIA
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Poliziaren kargak eta bizilagunen mobilizazioak Ceutan: suhiltzaileek bat egin dute protestekin

Iragarkia
CEUTA, 31/08/2026.- Los bomberos de Ceuta han convocado una concentración este lunes ante la sede de la Delegación del Gobierno que pretende reunir a todos los servicios de primera línea de la ciudad para reclamar "medios, recursos y soluciones" por la crisis que afecta a la autonomía ceutí. EFE/Reduan
18:00 - 20:00
Ceutako suhiltzaileak mobilizatu dira

EITB

Azken eguneratzea

Harrera etxeak gainezka eginda daude Ceutan, eta artatu ezin dituzten pertsonak, kale gorrian. Hori dela eta, goizean liskarrak izan dira Loma Colmenar izeneko gunean, eta Poliziak airera tiro egin du migratzaileak kontrolpean izateko. Bien bitartean, herritarrak, suhiltzaileekin batera, kalera atera dira mobilizatzera. 

Migrazioa Maroko Espainia Aktualitatea

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