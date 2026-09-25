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Será noticia: Movilización en Erandio ante la amenaza de desahucio de 150 familias, alerta por contaminación marina tras el incendio del pesquero de Orio y últimos días de Zinemaldia

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
ERANDIO (BIZKAIA), 24/09/2026.- Un momento de la manifestación de protesta contra los fondos "buitre" este jueves en Erandio. El Ayuntamiento de Erandio (Bizkaia) ha expresado su apoyo a "la lucha judicial" de las más de 130 familias que viven de alquiler en los bloques de 'Los ocho' en la zona de Tartanga, que han comenzado movilizaciones ante la posibilidad de ser expulsadas de sus viviendas tras ser compradas por un fondo buitre.EFE/ Luis Tejido
Manifestación en Erandio. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Mobilizazioa Erandion 150 familia etxetik botatzeko mehatxuagatik, itsas kutsaduragatik alerta ezarri dute Orioko arrantza-ontziak su hartu ostean eta Zinemaldiaren azken egunak

EITB

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Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 25 de septiembre de 2026:

- Movilización en Erandio: Más mil personas se manifestaron ayer en Erandio para denunciar que un fondo buitre pretende expulsar de sus viviendas en alquiler a 135 familias (unas 400 personas) para vender los pisos. Estas familias que viven de alquiler en la zona conocida como Los Ochos, en la calle Tartanga de Erandio, denuncian que el fondo buitre Mosaic, que ha adquirido las viviendas, pretende expulsarles de los pisos al finalizar los arrendamientos, a partir de la semana próxima.

- Incendio en un pesquero en Orio: El Gobierno Vasco ha declarado la fase de alerta del Plan Itsasertza, el Plan Especial de Emergencias de Euskadi ante la Contaminación de la Ribera del Mar, tras el incendio del pesquero "Gure Gaskuña" en Orio (Gipuzkoa). La medida permitirá realizar un seguimiento de las operaciones previstas una vez que se extinga completamente el fuego y se proceda al reflotamiento del barco. El incendio, que se declaró a mediodía en el pesquero de Ondarroa, continúa activo, aunque controlado

- Últimos días de Zinemaldia: Tras el huracán Brad Pitt, comienza a ser hora de hacer balance del festival. Mañana llegará el turno de la película sorpresa del festival: "Ink". La obra dirigida por Danny Boyle fue la encargada de inaugurar el Festival de Venecia, donde compitió por León de Oro, y ahora llega de la mano del director inglés a San Sebastián.

 

Erandio Vivienda Festival de Cine de San Sebastián Orio Incendios Actualidad

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