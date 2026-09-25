Será noticia: Movilización en Erandio ante la amenaza de desahucio de 150 familias, alerta por contaminación marina tras el incendio del pesquero de Orio y últimos días de Zinemaldia

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 25 de septiembre de 2026:

- Movilización en Erandio: Más mil personas se manifestaron ayer en Erandio para denunciar que un fondo buitre pretende expulsar de sus viviendas en alquiler a 135 familias (unas 400 personas) para vender los pisos. Estas familias que viven de alquiler en la zona conocida como Los Ochos, en la calle Tartanga de Erandio, denuncian que el fondo buitre Mosaic, que ha adquirido las viviendas, pretende expulsarles de los pisos al finalizar los arrendamientos, a partir de la semana próxima.

- Incendio en un pesquero en Orio: El Gobierno Vasco ha declarado la fase de alerta del Plan Itsasertza, el Plan Especial de Emergencias de Euskadi ante la Contaminación de la Ribera del Mar, tras el incendio del pesquero "Gure Gaskuña" en Orio (Gipuzkoa). La medida permitirá realizar un seguimiento de las operaciones previstas una vez que se extinga completamente el fuego y se proceda al reflotamiento del barco. El incendio, que se declaró a mediodía en el pesquero de Ondarroa, continúa activo, aunque controlado

- Últimos días de Zinemaldia: Tras el huracán Brad Pitt, comienza a ser hora de hacer balance del festival. Mañana llegará el turno de la película sorpresa del festival: "Ink". La obra dirigida por Danny Boyle fue la encargada de inaugurar el Festival de Venecia, donde compitió por León de Oro, y ahora llega de la mano del director inglés a San Sebastián.