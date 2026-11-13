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La comedia "Aloka(h)iru", ya disponible en la plataforma PRIMERAN

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Aloka(h)iru" komedia, PRIMERAN plataforman ikusgai jada

EITB

Última actualización

A dos meses de terminar la universidad, tres personas que comparten piso en el Casco Viejo de Bilbao reciben la orden de abandonar su casa: el nuevo propietario quiere convertir su vivienda en un apartamento turístico. Para recaudar dinero y hacerle frente ponen en marcha tres negocios ilegales dentro del piso.

Euskera Actualidad

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