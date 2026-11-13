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"Aloka(h)iru" komedia, PRIMERAN plataforman ikusgai jada
Unibertsitatea amaitzeko bi hilabete falta direnean, Bilboko Alde Zaharrean pisua partekatzen duten hiru lagunek etxea uzteko agindua jasotzen dute: jabe berriak etxebizitza apartamentu turistiko bihurtu nahi du. Dirua bildu eta aurre egiteko, legez kanpoko hiru negozio jartzen dituzte martxan pisu barruan.
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