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Albiste izango dira: Ceutari buruzko kontzentrazioak Euskal Herrian, taxilari bat tiroz hil dute Azpeitian eta EAJren eta PSE-EEren arteko akordio fiskala

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

AZPEITIA (GIPUZKOA), 01/09/2026.- Un hombre que conducía un taxi ha sido asesinado este martes en Azpeitia (Gipuzkoa) por un disparo de un arma de fuego, ha informado el Departamento vasco de Seguridad. Según el relato de testigos presenciales recogido por el medio local Azpeitia Guka, un vehículo ha embestido al taxi que conducía la víctima, tras lo que el conductor del coche que ha provocado el accidente ha disparado al hombre que conducía el otro automóvil. EFE/Juan Herrero

Taxilari bat tiroz hil duten Azpeitian. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko irailaren 2an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Ceutari buruzko kontzentrazioak: Ceutako migrazio krisiarekin lotutako elkarretaratzeak deitu dituzte asteazken honetarako Gasteizen, Bilbon, Donostian eta Getxon. Eskuineko zenbait alderdik eta elkartek deitu dituzte protestak, eta toki berean, horien aurkako bilkurak dituzte ezkerreko taldeek. Horren aurrean, leku berean bi elkarretaratze egoteak istiluak eragin ditzakeela aurreikusita, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak lau protesta tokiz aldarazi ditu.

- Taxilari bat tiroz hil dute Azpeitian: Gizonezko bat hil zuten atzo arratsaldean Azpeitian, tiroketa batean. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak zabaldu duenez, su-armaz egindako tiro baten ondorioz hil zen. Ertzaintzak ikerketa zabaldu du eta tiroketaren egilearen bila ari da. Ihes egin zuen.

- EAJren eta PSE-EEren arteko akordio fiskala: Foru aldundietan gobernu-bazkide diren EAJk eta PSE-EEk akordioa lortu dute 2027an Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aplikatuko diren neurri fiskalen inguruan. Hala ere, Araban eta Gipuzkoan ez dute gehiengorik, eta, beraz, oposizioko talderen baten babesa beharko dute neurriak aurrera ateratzeko.

Azpeitia Migrazioa EAJ-PNV PSE EE Bizkaiko Foru Aldundia Arabako Foru Aldundia Gipuzkoako Foru Aldundia Aktualitatea

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