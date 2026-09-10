Euskadik sasoikako langileen babesa indartu du kontrol eta ostatu gehiagorekin
Eusko Jaurlaritzak Sasoikako Lanaren Arretarako VI. Plan Integrala aurkeztu du, Euskadin erregimen horren pean lan egiten dutenek "eskubideekin, bizitoki duin batekin eta berme guztiekin" egingo dutela bermatzeko.
Eusko Jaurlaritzak Sasoikako Langileen Arretarako VI. Plan Integrala 2026-2030 onartu du ostegun honetan. Kontratazio-baldintzak hobetzeko, ostatu egokiak bermatzeko eta Euskadiko nekazaritza-kanpainetan parte hartzen duten pertsonentzako arreta indartzeko neurri berriak biltzen dituen tresna da.
"Plan honek jarraipena ematen dio sasoikako lanaren antolaketan aurretik egin den lanari", adierazi du Amaia Barredo Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak. Ildo horretan, nabarmendu du helburua dela "kontrola, prebentzioa, ostatua eta gizarte-arreta uztartzea, sasoikako lana Euskadin berme guztiekin gara dadin".
Jarduera-esparru horri eusteko eta eguneratzeko beharrak zerikusia du zenbait kanpainatan aldi baterako langileen kontratazioak duen izaera estrukturalarekin, bereziki Arabako Errioxako mahats-bilketan.
Planak hiru ardatz ditu: kontratazioaren gaineko kontrola eta irregulartasunaren aurkako borroka indartzea, ostatuak handitu eta hobetzea, eta langileei ematen zaien arreta indartzea.
Zeintzuk dira planaren ardatzak?
Kontratazioaren gaineko kontrol gehiago eta irregulartasunaren aurkako borroka
Ikuskapenak areagotuko dira, erakundeen koordinazioa indartuko da bitartekaritza irregularreko sareen aurrean, eta arreta berezia eskainiko zaie ezkutuan jardun dezaketen egiturei. Halaber, "aztarna sozial" bat sortzea planteatzen da, laneko eta gizarteko jardunbide egokien irizpide jakin batzuk betetzen dituzten ustiategiak eta enpresak aintzat hartzeko.
Ostatu gehiago eta berme handiagoak
Udal-bizitoki kolektiboen sarea indartuko da konponbide pribatuen mendekotasuna murrizteko, eta, aldi berean, sasoikako pertsonentzako ostatuak sortzeko, egokitzeko eta hornitzeko laguntzei eutsiko zaie. Halaber, bizitokien gutxieneko bizigarritasun-baldintzei buruzko araudia eguneratzeko prozesuari ekingo zaio, ez-betetzeen eta zehapenen araubide espezifiko bat txertatuta.
Era berean, kanpaina batean langile-talde bat ostaturik gabe utz dezaketen bat-bateko egoeren aurrean kontingentzia-plan bat egingo da, aurrez identifikatutako plaza alternatiboen sare batekin.
Langileentzako arreta gehiago
Arreta hobetuko da Euskadiko egonaldian, eta lan-eskubideei, osasunari eta prebentzioari buruzko informazioa indartuko da Harrera Liburua eguneratuz, hainbat kanal eta kolektibori egokituta.
Lan-arriskuen prebentziorako protokolo espezifikoak ezarriko dira kanpaina motaren arabera, eta arreta berezia eskainiko zaio emakumeak sasoikako lanean sartzeari, 2026-2030 aldiaren amaieran haien pisua bikoizteko kolektiboaren barruan.
Halaber, Euskadin jatorrian kontratatzeko berariazko programa bat abian jartzea aztertuko da, langabezian dauden egoiliarrak sasoikako lanean has daitezen errazteko.
2025 denboraldiko datuak
"Nekazaritzako Sasoikako Lanaren Programaren" barruan egindako kontratuak: 1.781.
Kontratatutako pertsonak: 833.
Lan egindako egunak: 21.000.
Estaldura eman zitzaien nekazaritza-ustiategiak: 239.
Sasoikako langileentzako ostatuak: 147
Edukiera: 1.479 pertsona.
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