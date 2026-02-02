El precio del oro y el de la plata se desploman tras los máximos históricos de la semana pasada
El oro y la plata alcanzaron su máximo histórico el pasado 29 de enero, en los 5595,47 y los 121,65 dólares.
El precio del oro, considerado activo refugio en momentos de incertidumbre económica, y el de la plata se desploman nuevamente este lunes y acumulan unas pérdidas del 23 % y de más del 60 %, respectivamente, desde los máximos históricos alcanzados la semana pasada.
Según datos de Bloomberg, a las 07:00 horas de este lunes, el precio del oro baja el 7,31 %, hasta los 4542,80 dólares. El precio de la plata también se desplomaba este lunes, el 11,64 %, hasta los 75,36 dólares.
El pasado viernes, el oro ya descendió casi un 9 % y se aleja así con fuerza de los máximos históricos que alcanzó el pasado día 29 de enero, en los 5595,47 dólares.
El precio de la plata también se dejó otro 28 % el pasado viernes. La plata marcó un récord histórico el pasado 29 de enero, en los 121,65 dólares.
Te puede interesar
Los comités de Tubos Reunidos en Amurrio y Trapagaran se reúnen hoy para poner en común su postura sobre el ERE
Aunque el ERE afecta a dos centros de trabajo distintos, la empresa quiere negociarlo como un único expediente. Ambos comités se reunirán para decidir "cómo enfrentar las reuniones" con la empresa.
Tubos Reunidos: Los aranceles de Trump, claves en el estallido de la crisis
Se calcula que la compañía ha perdido el 40 % de su producción, ya que su mercado principal, con una cuota del 45 %, es EE. UU. El alcalde de Amurrio, Txerra Molinuevo, se ha mostrado prudente a la vez que preocupado, porque "Tubos Reunidos es un motor económico en toda la comarca".
Volkswagen Navarra advierte que hacer fijos a 93 eventuales podría acabar en un ERE
La empresa ha asegurado al comité en una reunión que "cumplirá estrictamente con la legalidad", después de que la Inspección de Trabajo haya ordenado hacer fijos a 93 eventuales. Los sindicatos han planteado una propuesta de acuerdo.
Muere un trabajador de 32 años tras recibir el impacto de una pieza grande en una empresa de Zumaia
El siniestro se ha producido en la empresa Estaños Matiena, según ha informado el sindicato LAB, que ha denunciado que dicha empresa ya tenía varias denuncias por incumplimientos de la normativa preventiva.
UGT, CC. OO. y USO firman un acuerdo para el convenio de limpieza en Álava
Los sindicatos ELA y LAB han rechazado este preacuerdo, por "suponer una rendición" y un "claro retroceso". Consideran que los trabajadores estarán "en riesgo de volver a perder poder adquisitivo", como "ha ocurrido en los últimos cinco años".
Tubos Reunidos planteará un ERE para las plantas de Amurrio y Valle de Trápaga
La dirección de Tubos Reunidos se ha reunido esta mañana con los comités de empresa de ambas plantas tras el anuncio de un ERE de extinción. Según fuentes sindicales, durante los encuentros, la dirección ha presentado las medidas que van a plantear. Los periodos de consultas, paralelos y para ambas plantas, comenzarán el 9 de febrero y la intención es que la negociación se desarrolle con los dos comités de empresa en una única mesa de negociación.
El salario medio vasco crecerá en 2026 un 3,6 %, por encima del IPC por tercer año consecutivo
Según un estudio de LKS Next, los perfiles profesionales técnicos, industriales, digitales y vinculados a la IA y al análisis de datos son los más demandados.
El IPC se modera cinco décimas en el estado español y arranca el año en el 2,4 %
Con este descenso de cinco décimas en el primer mes del año, el IPC interanual encadena tres meses consecutivos de bajadas, después de que en octubre de 2025 cerrara en su nivel más alto en 16 meses (3,1 %).
El Gobierno español y los sindicatos CC. OO. y UGT acuerdan subir el SMI un 3,1 % en 2026
Las patronales CEOE y Cepyme no se han sumado a este pacto tras semanas de negociación. El SMI subirá hasta los 1221 euros mensuales por catorce pagas (518 euros más al año), con efectos retroactivos desde el 1 de enero y sin tributación en el IRPF.