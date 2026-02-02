MERCADOS
El precio del oro y el de la plata se desploman tras los máximos históricos de la semana pasada

El oro y la plata alcanzaron su máximo histórico el pasado 29 de enero, en los 5595,47 y los 121,65 dólares.

(Foto de ARCHIVO) Lingotes de oro y plata REMITIDA / HANDOUT por COCCOCHIMET Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 01/4/2022
Lingotes de oro y plata. Foto de archivo: Europa Press
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El precio del oro, considerado activo refugio en momentos de incertidumbre económica, y el de la plata se desploman nuevamente este lunes y acumulan unas pérdidas del 23 % y de más del 60 %, respectivamente, desde los máximos históricos alcanzados la semana pasada.

Según datos de Bloomberg, a las 07:00 horas de este lunes, el precio del oro baja el 7,31 %, hasta los 4542,80 dólares. El precio de la plata también se desplomaba este lunes, el 11,64 %, hasta los 75,36 dólares.

El pasado viernes, el oro ya descendió casi un 9 % y se aleja así con fuerza de los máximos históricos que alcanzó el pasado día 29 de enero, en los 5595,47 dólares.

El precio de la plata también se dejó otro 28 % el pasado viernes. La plata marcó un récord histórico el pasado 29 de enero, en los 121,65 dólares

