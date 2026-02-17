La plantilla de Papresa inicia los paros ante la posible venta de la empresa y la eventual aplicación de un ERE
Preocupación en Errenteria por la situación de Papresa, la papelera de la localidad. En las últimas horas, no en vano, se ha conocido que la dirección de la empresa estudia vender la empresa y valora poner en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE) que podría afectar a 110 de sus 250 trabajadores.
Ante esta situación, la plantilla ha convocado cuatro paros que comenzarán este martes. El primero de estos paros tendrá lugar al mediodía, y se repetirá posteriormente a las cuatro de la tarde. Lo mismo ocurrirá los días 20, 24 y 27.
La respuesta sindical
Los sindicatos, en este sentido, han hecho un llamamiento a las movilizaciones, y el Comité de Empresa ha reclamado a la dirección y a CL Grupo que garanticen el empleo y la viabilidad de Papresa, actuando “con responsabilidad, ofreciendo información veraz y abriendo un proceso de diálogo real".
Mientras, el sindicato ELA ha pedido a la dirección de Papresa y al Gobierno Vasco un plan industrial que garantice el empleo en esta empresa de Errenteria (Gipuzkoa), ante la posible pérdida de alrededor de 100 empleos.
ELA denuncia que la compañía "no ha ofrecido una información clara" al respecto e insiste en que "no dispone de un plan concreto para garantizar el futuro de la empresa y los puestos de trabajo".
Te puede interesar
Jornada de huelga de los trabajadores de Tubos Reunidos coincidiendo con una nueva reunión entre la dirección y el comité
Los trabajadores de la planta de Amurrio convocaron paros para el 17, 23 y 26 de febrero, así como el 4 y 9 de marzo. Los sindicatos LAB y ESK de la planta de Trápaga también han convocado paros para las mismas fechas.
Atraca en Bilbao el primer petrolero con crudo venezolano tras la detención de Maduro
Ha pasado un mes y seis días desde que Josu Jon Imaz, el actual consejero delegado de Repsol entrara a la Casa Blanca, con representantes de otras empresas petrolíferas, para reiniciar la industria petrolera venezolana. En las últimas horas ha llegado al puerto de Bilbao el primer petrolero con crudo del país caribeño desde que Trump tomase el control de dicha industria. Repsol se ha hecho con un millón de barriles que serán tratados en la plata de Petronor, en Muskiz.
El 60 % de las actuaciones de Inspección de Trabajo sobre jornada laboral detectaron irregularidades en 2025
Según los datos aportados, la Inspección de Trabajo de Euskadi realizó el pasado año 20 191 actuaciones, en las que se detectaron 1862 infracciones —que supusieron 10,4 millones de euros— y revisó 26 959 contratos, de los cuales 1788 fueron transformados en indefinidos y a tiempo completo.
Euskadi busca “volar alto” en la aeronáutica: invierte 110 millones en un proyecto que generará 800 empleos
Esta propuesta estará liderada por ITP Aero y participarán otras 12 empresas.
El personal médico dice "basta" y pide un estatuto propio en las calles de San Sebastián
Exigen, entre otras cuestiones, una clasificación profesional singular, una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en días laborables, y que todo lo que exceda se considera exceso de jornada, que deberá ser voluntaria y retribuida.
¿Cuáles son las peticiones del personal médico?
Los sindicatos médicos reclaman un Estatuto Marco propio argumentando que su profesión tiene unas características que les diferencian de las demás profesiones del ámbito de la Sanidad.
El Gobierno español firma la subida del SMI, ¿en cuánto queda el nuevo salario mínimo?
Una vez suscrito, se prevé que el Real Decreto se apruebe este martes, con una subida del 3,1 %.
Será noticia: huelga del personal médico, traspaso de aeropuertos y aviso amarillo por lluvia
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Tamara Yagüe (Confebask): "La industria puede rozar la recesión en determinados momentos; van a ser vitales los próximos meses"
Arantza Ruiz entrevista en “12 Minutos” de ETB a la presidenta de Confebask. Yagüe subraya que el crecimiento no es constante en todos los sectores, y asegura que es conveniente ser cautos en cuanto a la industria, ya que los próximos meses serán decisivos.