Conflicto laboral en Errenteria

La plantilla de Papresa inicia los paros ante la posible venta de la empresa y la eventual aplicación de un ERE

El expediente de regulación de empleo podría afectar a 110 de sus 250 trabajadores.

Imagen de Papresa, la papelera de Errenteria. Foto: Papresa

Euskaraz irakurri: Papresako langileek lanuzteak hasi dituzte, enpresa saltzeko eta enplegu-erregulazioko espedientea ezartzeko aukera dagoelako
author image

EITB

Última actualización

Preocupación en Errenteria por la situación de Papresa, la papelera de la localidad. En las últimas horas, no en vano, se ha conocido que la dirección de la empresa estudia vender la empresa y valora poner en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE) que podría afectar a 110 de sus 250 trabajadores.

Ante esta situación, la plantilla ha convocado cuatro paros que comenzarán este martes. El primero de estos paros tendrá lugar al mediodía, y se repetirá posteriormente a las cuatro de la tarde. Lo mismo ocurrirá los días 20, 24 y 27.

La respuesta sindical

Los sindicatos, en este sentido, han hecho un llamamiento a las movilizaciones, y el Comité de Empresa ha reclamado a la dirección y a CL Grupo que garanticen el empleo y la viabilidad de Papresa, actuando “con responsabilidad, ofreciendo información veraz y abriendo un proceso de diálogo real".

Mientras, el sindicato ELA ha pedido a la dirección de Papresa y al Gobierno Vasco un plan industrial que garantice el empleo en esta empresa de Errenteria (Gipuzkoa), ante la posible pérdida de alrededor de 100 empleos.

ELA denuncia que la compañía "no ha ofrecido una información clara" al respecto e insiste en que "no dispone de un plan concreto para garantizar el futuro de la empresa y los puestos de trabajo".

