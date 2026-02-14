CONFLICTO LABORAL
Siete plantas que conforman el grupo Sarralle pondrán en marcha un ERTE para seis meses

La empresa y los trabajadores no han llegado a un acuerdo en la mayoría de las plantas y, agotado el periodo de consultas, el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) entrará en vigor a partir del lunes. El grupo argumenta razones económicas y tecnológicas para poner en marcha este ERTE.

Sarralle
Grupo Sarralle. Foto de archivo: EITB Media
Euskaraz irakurri: Sarralle taldea osatzen duten zazpi lantegitan sei hilabeterako erregulazio txostena jarriko dute martxan
EITB

Última actualización

Siete de las plantas que conforman el grupo Sarralle tienen previsto poner en vigor este lunes un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por un periodo de seis meses, que afectará a 214 trabajadores y, en concreto, a siete plantas ubicadas en Azpeitia.

El grupo ha alegado razones económicas y tecnológicas para la puesta en marcha de este informe de regulación, según ha informado el medio local GUKA.

Empresa y trabajadores no han llegado a un acuerdo en la mayoría de las plantas y, una vez agotado el periodo de consultas, a partir del lunes estará en vigor este ERTE.

Azpeitia Gipuzkoa Comunidad Autonóma Vasca Trabajo Economía

