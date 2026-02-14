Albiste da
Denboralea |
Kutxabankeko kutxazainak |
Municheko segurtasun goi-bilera |
LAN-GATAZKA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sarralle taldea osatzen duten zazpi lantegitan sei hilabeterako erregulazio txostena jarriko dute martxan

Enpresak eta langileek ez dute akordiorik lortu lantegi gehienetan, eta kontsultetarako epea agortuta, astelehenetik aurrera indarrean izango da aldi baterako enplegu-erregulazioko espedientea (ABEEE). Taldeak arrazoi ekonomikoak eta teknologiari lotutakoak argudiatu ditu erregulazioko txostena abian jartzeko.

Sarralle

Sarralle taldeko lantegi baten sarrera. Artxiboko argazkia: EITB Media

author image

EITB

Azken eguneratzea

Sarralle taldea osatzen duten zazpi lantegitan sei hilabeterako enplegu erregulazioko txostena jarriko dute indarrean astelehenean, eta 214 behargini eragingo die. Zehazki, Azpeitian dauden zazpi lantegitan izango du eragina neurriak.

Taldeak arrazoi ekonomikoak eta teknologiari lotutakoak argudiatu ditu aldi baterako enplegu-erregulazioko espedientea (ABEEE) abian jartzeko, GUKA atariak jakitera eman duenez.

Enpresak eta langileek ez dute akordiorik lortu lantegi gehienetan, eta kontsultetarako epea agortuta, astelehenean sartuko da indarrean aldi baterako enplegu-erregulazioko espedientea.

Azpeitia Gipuzkoa Euskal Autonomia Erkidegoa Lana Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

KUTXABANK-EFE.JPG
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Kutxabankeko erabiltzaileek ezingo dute bere kutxazainetan dirurik atera eta Bizum erabili larunbat honetan

Ostiraletik larunbaterako goizaldean egingo da geldialdi teknikoa, eta 12-18 ordu iraungo du. Tarte horretan, Kutxabankeko bezeroek txartelarekin ordaindu ahalko dute, bai fisikoki eta baita aplikazioen bidez (Apple Pay, Google Pay eta Samsung Pay) ere, eta beste finantza erakundeetako kutxazainetan dirua atera ahalko dute, inolako komisiorik ordaindu gabe.  

Gehiago ikusi
Publizitatea
X