¿Cómo funciona el registro de tierras palestinas aprobado por Israel para Cisjordania?

El Gobierno israelí ha dado una nueva vuelta de tuerca al conflicto en Palestina, a través del registro de tierras de Cisjordania. Este proceso llevaba paralizado desde 1967, y ahora Israel registrará como terreno estatal tierras palestinas en este enclave ocupado.

A través de este registro se determina de forma definitiva la propiedad de los terrenos ante el Estado. Mediante una orden militar, Israel paralizó estos procedimientos en 1967, cuando ocupó Cisjordania durante la Guerra de los Seis Días, ya que como potencia ocupante no puede ejercer su soberanía (como adjudicar tierras) en el terreno ocupado, según el derecho internacional.

Ahora, sin embargo, el Gobierno israelí ha aprobado reanudar el proceso y hacerlo en Cisjordania, pese a incurrir en una violación del derecho internacional y las resoluciones más recientes de la ONU y la Corte Internacional de Justicia contra la ocupación de Cisjordania.

El caso de Jerusalén Este

Un antecedente elocuente de lo que puede ocurrir se aprecia si se atiende a lo sucedido en Jerusalén Este. Israel implementó en 2018 el registro de tierras en esta zona, que ocupa desde 1967 y se anexionó en 1980.

Desde entonces, sólo el 1 % de las tierras sometidas al proceso se han registrado para palestinos, según el recuento de Bimkom, ONG especializada en la defensa de los derechos humanos en materia de ordenación del territorio y vivienda en Israel.

La medida se aplicará en el Área C de Cisjordania, que abarca el 60 % del total del territorio. En esta zona viven entre 185.000 y 300.000 palestinos, según la ONG B'Tselem, y más de 325.500 colonos israelíes distribuidos en más de 225 asentamientos o puestos de avanzada.