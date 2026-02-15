Israel registra, por primera vez desde 1967, amplias zonas de Cisjordania como propiedad estatal
El Gobierno israelí ha aprobado este domingo una propuesta para registrar amplias zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado" por primera vez desde el comienzo de la ocupación en 1967, según ha informado la radiotelevisión pública israelí KAN, lo que implica según las autoridades palestinas la anexión 'de facto' de gran parte de este territorio.
La iniciativa ha sido presentada por el ministro de Finanzas y líder ultranacionalista Bezalel Smotrich, el ministro de Justicia, Yariv Levin y el ministro de Defensa, Israel Katz, con la intención de regular las explotaciones agrícolas y aclarar el estatus de las zonas ocupadas en Cisjordania, un proceso burocrático cuya complejidad llevó a Israel a abandonarlo hace décadas.
Según la información de la cadena israelí, la decisión ha sido adoptada en represalia a los "procedimientos de asentamiento ilegales que la Autoridad Palestina está promoviendo en la Zona C" de Cisjordania, bajo control administrativo y de seguridad exclusivo de Israel.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha confirmado poco después la aprobación de esta "importante medida de seguridad y administrativa destinada a garantizar el pleno control, la aplicación de la ley y la libertad de acción del Estado de Israel en la zona", según el canal de televisión israelí N12. Smotrich, por su parte, ha celebrado la continuación de la "revolución en la política de asentamientos y el control sobre todo nuestro país".
La Autoridad Palestina: "Es una flagrante violación del derecho internacional"
El Gobierno palestino ya ha reaccionado contra esta decisión a través del presidente Mahmud Abbas, que ha denunciado lo que constituye, a su entender, como "una anexión 'de facto' del territorio palestino ocupado".
"Es una amenaza a la seguridad y la estabilidad, y una peligrosa escalada y una flagrante violación del derecho internacional y las resoluciones de legitimidad internacional", ha condenado la Presidencia en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias WAFA.
"Estas medidas unilaterales no otorgarán ninguna legitimidad a la ocupación en la tierra del Estado de Palestina y no cambiarán el hecho jurídico e histórico de que Cisjordania, incluida Jerusalén Este y la Franja de Gaza, es territorio palestino ocupado según el derecho internacional y la legitimidad internacional", concluye.
