Israelek Zisjordaniako eremu zabalak Estatuaren zati gisa erregistratu ditu, 1967tik lehen aldiz
Palestinako Aginte Nazionalak salatu duenez, Palestinako lurralde gehiena 'de facto' anexionatu du.
Israelgo Gobernuak beste urrats bat gehiago eman du, eta, 1967az geroztik lehen aldiz, Zisjordaniako eremu zabalak "Estatuaren jabetza" gisa erregistratzeko egitasmoa onartu du gaur, KAN Israelgo irrati-telebista publikoak jakitera eman duenez.
Bezalel Smotrich Fintza ministroak, Yariv Levin Justizia ministroak eta Israel Katz Defentsa ministroak aurkeztu dute egitasmoa. Horien esanetan, nekazaritza ustiategiak arautu eta Zisjordaniako eremu okupatuen estatusa argitzeko hartu dute erabakia. Aurretik ere, Israelek egina zuen lurrok erregistratzeko saiakera, baina konplexutasun burokratikoa tarteko, bertan behera utzi zuen.
Israelgo hedabideak zabaldutakoaren arabera, Palestinako Agintaritza Zisjordaniako C eremuan sustatzen ari den "legez kanpoko asentamendu prozesuen" aurkako neurria da.
Katzen aburuz, "Israelgo Estatuak Zisjordanian askatasunez, legearen arabera eta erabateko kontrolez jarduteko neurria da".
Palestinako Aginte Nazionala: "Nazioarteko zuzenbidearen urraketa nabarmena da"
Mahmud Abbas Palestinako Aginte Nazionaleko presidentea Israelen planaren aurka agertu da, eta "okupatutako lurralde palestinarraren anexioa" salatu du.
"Segurtasunaren eta egonkortasunaren aurkako mehatxua da, eta nazioarteko zuzenbidearen eta nazioarteko zilegitasunaren ebazpenen urraketa nabarmena", gaitzetsi du, WAFA albiste-agentzia ofizialak zabaldutako ohar batean.
"Alde bakarreko neurri horiek ez diote inolako zilegitasunik emango Palestinako Estatuaren lurreko okupazioari, eta ez dute aldatuko Zisjordania, Jerusalem ekialdea eta Gazako Zerrenda barne, nazioarteko zuzenbidearen eta nazioarteko legitimitatearen arabera, okupatutako lurralde palestinarra delako egitate juridiko eta historikoa", aldarrikatu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Alemaniak, Frantziak, Erresuma Batuak, Suediak eta Herbehereek Navalni oposizioko burua toxina batekin hiltzea leporatu diote Errusiari
Pozoia, jatorriz Ekuadorko igel batek ekoizten duena, ez dago "modu naturalean" Errusian. Von der Leyenek estatu errusiarraren jokabide "terrorista" salatu du.
Rubiok AEBen eta Europaren arteko harremanak hurbildu nahi ditu baina kontinente zaharrak independentzia sustatu nahi du
Marco Rubio AEBetako Estatu idazkariak Europarekiko harremanak goraipatu ditu larunbat honetan Municheko Segurtasun Konferentzian, eta arindu egin du herrialdeko presidenteorde J.D. Vancek duela urtebete emandako hitzaldi gogorraren tonua.
Zelenskik esan du Ukraina erdibitzeak ez duela benetako bakerik ekarriko
AEBk bultzatzen dituen bake-negoziazioek arrakasta izan dezaten ahal duen guztia egiteko prest agertu da Ukrainako presidentea, baita hauteskundeak berehala deitzeko ere, bi hilabeteko su-etena bermatzen bada.
Europa indartzeko eta AEBrekiko harremana bideratzeko deia egin du Merzek, potentzia handien garaian
Alemaniako kantzilerrak europarren aldeko deia egin du Municheko Segurtasun Konferentziaren (MSC) irekiera ekitaldian. 120 herrialdetako 200 estatuburu, gobernuburu eta ministro biltzen ditu hitzordu garrantzitsu horrek.
Bake Batzordeak ez du NBEko Segurtasun Kontseiluaren ebazpena islatzen, Kallasen ustez
Europar Batasunak Kanpo Politikarako duen goi-ordezkariak ohartarazi du NBEko Segurtasun Kontseiluak ez duela behar bezala funtzionatzen "legearen gainetik dauden herrialdeak daudelako".
AEBk are gehiago leundu ditu Venezuelan aritzen diren petrolio-konpainiei ezarritako murrizketak
Petrolio-ekoizpena nabarmen areagotzeko aukera izango dute Repsol, Eni, Chevron, BP eta Shell enpresek baimen berriei esker. Josu Jon Imaz Repsoleko kontseilari delegatuak aurreratu zuen bere enpresa prest dagoela "Venezuelan gehiago inbertitzeko".
EB kide humanitarioekin harremanetan jarri da Kubako "egoera dramatikoa" ikusita
Venezuelak herrialde horren energia-euskarri nagusia izateari utzi ondoren, erregai-horniduraren gabeziak eragindako krisi larria pairatzen ari dira Kuban, Nicolas Maduro presidentea atxilotu ondoren, Washingtonen eta Caracasen arteko harreman berriaren ondorioz.
Erresuma Batuko Justiziak legez kanpokotzat jo du Palestine Action taldea debekatu izana
Londresko Auzitegi Goreneko hiru epaileek adierazi dutenez, 2020an sortutako taldeak protestak egiteko "delituzko metodoak" erabiltzen baditu ere, bere taktikek ez dute legean ezarritako baremoa betetzen terrorista gisa sailkatu ahal izateko. Betoa indarrean sartu zenetik, 2.700 pertsona baino gehiago atxilotu dituzte Palestine Actioni babesa emateagatik. Horietako asko adinekoak dira, eta babesa adierazteko pankarta bat eramate hutsagatik atxilotu dituzte.
Nils eta Oriana ekaitzek kalte handiak eragin dituzte Europa hegoaldean
Azken orduetan Nils eta Oriana ekaitzek uholdeak, 150 km/h-tik gorako haize-boladak eta milaka pertsona argindarrik gabe utzi dituzte Europa hegoaldean. 2026. urtea hasi denetik inpaktu handiko bederatzi ekaitz iritsi dira Europara.