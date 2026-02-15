EKIALDE HURBILA
Israelek Zisjordaniako eremu zabalak Estatuaren zati gisa erregistratu ditu, 1967tik lehen aldiz

Palestinako Aginte Nazionalak salatu duenez, Palestinako lurralde gehiena 'de facto' anexionatu du.

Nablus (norte de Cisjordania) Israel registra amplias zonas como parte del Estado

Israelgo propaganda, Nablusen (Zisjordania iparraldea). Artxiboko argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelgo Gobernuak beste urrats bat gehiago eman du, eta, 1967az geroztik lehen aldiz, Zisjordaniako eremu zabalak "Estatuaren jabetza" gisa erregistratzeko egitasmoa onartu du gaur, KAN Israelgo irrati-telebista publikoak jakitera eman duenez.

Bezalel Smotrich Fintza ministroak, Yariv Levin Justizia ministroak eta Israel Katz Defentsa ministroak aurkeztu dute egitasmoa. Horien esanetan, nekazaritza ustiategiak arautu eta Zisjordaniako eremu okupatuen estatusa argitzeko hartu dute erabakia. Aurretik ere, Israelek egina zuen lurrok erregistratzeko saiakera, baina konplexutasun burokratikoa tarteko, bertan behera utzi zuen. 

Israelgo hedabideak zabaldutakoaren arabera, Palestinako Agintaritza Zisjordaniako C eremuan sustatzen ari den "legez kanpoko asentamendu prozesuen" aurkako neurria da. 

Katzen aburuz, "Israelgo Estatuak Zisjordanian askatasunez, legearen arabera eta erabateko kontrolez jarduteko neurria da". 

Palestinako Aginte Nazionala: "Nazioarteko zuzenbidearen urraketa nabarmena da"

Mahmud Abbas Palestinako Aginte Nazionaleko presidentea Israelen planaren aurka agertu da, eta "okupatutako lurralde palestinarraren anexioa" salatu du.

"Segurtasunaren eta egonkortasunaren aurkako mehatxua da, eta nazioarteko zuzenbidearen eta nazioarteko zilegitasunaren ebazpenen urraketa nabarmena", gaitzetsi du, WAFA albiste-agentzia ofizialak zabaldutako ohar batean.

"Alde bakarreko neurri horiek ez diote inolako zilegitasunik emango Palestinako Estatuaren lurreko okupazioari, eta ez dute aldatuko Zisjordania, Jerusalem ekialdea eta Gazako Zerrenda barne, nazioarteko zuzenbidearen eta nazioarteko legitimitatearen arabera, okupatutako lurralde palestinarra delako egitate juridiko eta historikoa", aldarrikatu du.

Israelek 19 kokaleku berri legeztatu ditu Zisjordanian
