Israelek beste 19 kokaleku legeztatu ditu Zisjordanian
Kolonoguneak legez kanpokoak dira nazioarteko araudiaren arabera, baina Netanyahuren gobernuak urteak daramatza estatus legala ematen; dagoeneko 69 kokaleku legeztatu ditu 2022tik. Hamasek "urrats kolonialtzat" jo du erabakia, eta "Palestinako lurraldea arpilatu" nahi izatea egotzi dio Israeli.
Israelgo Ministroen Kontseiluak lege estatusa eman die gaur Zisjordania iparraldeko 19 kokalekuri, tartean Ganim eta Kadim kolonoguneei. Nazioarteko legediaren arabera, kokalekuak legez kanpoak dira, eta horietako batzuk Israelgo Armadak berak desegin zituen 2005ean, Gazako Zerrendatik erretiratzeko prozesuaren baitan.
Maiatzean, Espainiak, Norvegiak eta Irlandak Palestinako Estatua aitortu zutenean, eremuetara itzultzeko baimena eman zien Armadak kolonoei. Gaur beste pauso bat eman du, eta legeztatu egin ditu.
"20 urteren ostean, bidegabekeria mingarria konpontzen ari gara Ganim eta Kadim kokalekuen mapan berriro txertatuta", azpimarratu du Bezalel Smotrich Israelgo Finantza ministroak. Smotrichek berak eta Israel Katz Atzerri ministroak bultzatu dute kokalekuen politika.
Gogora ekarri duenez, Israelek 69 kolonogune legeztatu ditu azken hiru urteotan, denak Zisjordanian. "Marka guztiak hautsi ditugu", erantsi du pozik. Smotrichen esanetan, "Israelgo herria bere lurraldera itzultzen ari da, hura berreraikitzen eta kontrola bereganatzen. Sionismo sinple, zuzen eta morala da honakoa".
X sarean partekatutako mezu batean nabarmendu duenez, "estatu palestinar terrorista ezartzea" saihestu nahi dute erabaki horiekin.
Gaur egun, 500.000 kolono bizi dira Zisjordaniako lurralde okupatuetan, eta 200.000, berriz, Jerusalem ekialdean.
Hamasek eta Palestinako beste erakunde batzuek Israelen jarrera kolonialista salatu dute
Hamas Erresistentzia Islamikoaren Mugimenduak ohar batean salatu duenez, kokalekuak legeztatzea Israelen "beste urrats kolonialista bat da, anexio progresiboaren politika sendotzen duena". Horren ustez, Netanyahuren gobernuak Palestinako lurraldea "arpilatu" nahi du "gure herriaren eskubide historiko eta legalak" urratuz.
Bestalde, Muayad Shaban Palestinako Harresi eta Kokalekuen Erresistentziarako Batzordeko buruak adierazi du erabakiek Israelen "benetako okupazio asmoak agerian" uzten dituztela, hau da, "Palestinako anexio, apartheid eta judaizazio sistema osoa sendotzea" helburu duela.
Shabanen arabera, kokalekuak "nazioarteko zuzenbidearen eta NBEren Segurtasun Kontseiluaren ebazpenen kontrakoak dira, bereziki 2334 Ebazpenaren kontrakoak".
