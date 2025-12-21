Palestina
Israel legaliza 19 nuevos asentamientos en Cisjordania

Estos asentamientos son ilegales según la legislación internacional, pero el gobierno de Netanyahu lleva años dándoles estatus legal. Son ya 69 los asentamientos legalizados desde 2022. Hamás ha denunciado el "nuevo paso colonial" de Israel que busca "saquear el territorio palestino".
Este de Jerusalem y asentamiento de Ma'ale Adumim Israel
El asentamiento de Ma'ale Adumin, al este de Jerusalém. Foto: Europa Press
El Consejo de Ministros israelí ha dado estatus legal a 19 asentamientos en el norte de Cisjordania, entre ellos Ganim y Kadim, evacuados en 2005. Estos asentamientos son ilegales según la legislación internacional, y varios de ellos fueron desmantelados por el Ejército israelí como parte del proceso de retirada de Israel en la Franja de Gaza.

Sin embargo, el Ejército israelí autorizó el pasado mayo el regreso de los colonos a estos asentamientos, en represalia después de que España, Noruega e Irlanda anunciaran su reconocimiento al Estado de Palestina. Ahora, ha dado un paso más y los ha reconocido legalmente. 

"Seguimos haciendo historia en los asentamientos y en el Estado de Israel. Después de veinte años, estamos arreglando una dolorosa injusticia para devolver Ganim y Kadim al mapa de asentamientos", ha anunciado el ultranacionalista ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, sobre la medida que ha impulsado junto al ministro de Exteriores, Israel Katz.

Smotrich ha aprovechado para destacar que, desde los últimos tres años, las autoridades israelíes han establecido 69 asentamientos en el territorio ocupado de Cisjordania, un "récord sin precedentes". "El pueblo de Israel está regresando a su tierra, reconstruyéndola y fortaleciendo su control sobre ella. Esto es sionismo simple, correcto y moral", se ha jactado poco después en un mensaje en su perfil de X. 

Según Smotrich, estos asentamientos representan un paso más a la hora de "bloquear el establecimiento de un estado terrorista palestino". 

Se estima que más de 500.000 colonos viven actualmente en Cisjordania, ocupada por Israel desde la guerra de 1967, y otros 200.000 viven en Jerusalén Este, costado oriental de la ciudad ocupado y anexionado por Israel.

Hamás y otras entidades palestinas denuncian la actitud colonialista de Israel

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado en un comunicado que la iniciativa "representa un nuevo paso colonial que consolida la política de anexión progresiva y busca saquear el territorio palestino e imponer medidas coercitivas a costa de los derechos históricos y legales de nuestro pueblo", ha afirmado Harun Nassereddine, miembro del buró político de Hamás.

Por su parte, el jefe de la Comisión Palestina de Resistencia al Muro y al Asentamiento, Muayad Shaban, ha señalado que esta decisión supone "una peligrosa escalada que revela las verdaderas intenciones del Gobierno de ocupación de afianzar el sistema de anexión, apartheid y la judaización completa" de Palestina.

La medida, que forma parte de una "política sistemática" para consolidar "el control israelí permanente sobre las tierras palestinas", representa "un desafío flagrante al Derecho Internacional y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, especialmente a la Resolución 2334", que alude a que los asentamientos son ilegales.

