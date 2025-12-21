Israel legaliza 19 nuevos asentamientos en Cisjordania
El Consejo de Ministros israelí ha dado estatus legal a 19 asentamientos en el norte de Cisjordania, entre ellos Ganim y Kadim, evacuados en 2005. Estos asentamientos son ilegales según la legislación internacional, y varios de ellos fueron desmantelados por el Ejército israelí como parte del proceso de retirada de Israel en la Franja de Gaza.
Sin embargo, el Ejército israelí autorizó el pasado mayo el regreso de los colonos a estos asentamientos, en represalia después de que España, Noruega e Irlanda anunciaran su reconocimiento al Estado de Palestina. Ahora, ha dado un paso más y los ha reconocido legalmente.
"Seguimos haciendo historia en los asentamientos y en el Estado de Israel. Después de veinte años, estamos arreglando una dolorosa injusticia para devolver Ganim y Kadim al mapa de asentamientos", ha anunciado el ultranacionalista ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, sobre la medida que ha impulsado junto al ministro de Exteriores, Israel Katz.
Smotrich ha aprovechado para destacar que, desde los últimos tres años, las autoridades israelíes han establecido 69 asentamientos en el territorio ocupado de Cisjordania, un "récord sin precedentes". "El pueblo de Israel está regresando a su tierra, reconstruyéndola y fortaleciendo su control sobre ella. Esto es sionismo simple, correcto y moral", se ha jactado poco después en un mensaje en su perfil de X.
Según Smotrich, estos asentamientos representan un paso más a la hora de "bloquear el establecimiento de un estado terrorista palestino".
Se estima que más de 500.000 colonos viven actualmente en Cisjordania, ocupada por Israel desde la guerra de 1967, y otros 200.000 viven en Jerusalén Este, costado oriental de la ciudad ocupado y anexionado por Israel.
Hamás y otras entidades palestinas denuncian la actitud colonialista de Israel
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado en un comunicado que la iniciativa "representa un nuevo paso colonial que consolida la política de anexión progresiva y busca saquear el territorio palestino e imponer medidas coercitivas a costa de los derechos históricos y legales de nuestro pueblo", ha afirmado Harun Nassereddine, miembro del buró político de Hamás.
Por su parte, el jefe de la Comisión Palestina de Resistencia al Muro y al Asentamiento, Muayad Shaban, ha señalado que esta decisión supone "una peligrosa escalada que revela las verdaderas intenciones del Gobierno de ocupación de afianzar el sistema de anexión, apartheid y la judaización completa" de Palestina.
La medida, que forma parte de una "política sistemática" para consolidar "el control israelí permanente sobre las tierras palestinas", representa "un desafío flagrante al Derecho Internacional y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, especialmente a la Resolución 2334", que alude a que los asentamientos son ilegales.
Te puede interesar
EE. UU. aborda un tercer petrolero venezolano
Tras el abordaje del segundo buque, el Gobierno de Venezuela ha calificado el hecho como un acto de "piratería" y ha denunciado también la "desaparición forzada" de la tripulación. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene previsto celebrar el próximo martes 23 un encuentro para tratar la situación.
Alrededor de 130.000 personas se quedan sin electricidad en San Francisco
La compañía Pacific Gas and Electric (PG&E) ha informado que unas 130.000 personas se han quedado sin suministro eléctrico en la ciudad estadounidense de San Francisco y que continúan los trabajos para poder revertir la situación. El transporte público se ha visto interrumpido y los semáforos no han estado operativos en varias zonas, lo que ha provocado dificultades y retrasos en el tráfico. Las autoridades locales han pedido a la población que eviten ciertos lugares afectados y que acudan a los servicios de emergencias solo en caso necesario para que puedan estar disponibles.
Al menos nueve muertos y diez heridos en un ataque armado cerca de Johannesburgo
Por el momento, se desconocen los motivos del ataque y las fuerzas policiales han desplegado "todos los recursos necesarios" para esclarecer lo sucedido.
La Administración Trump publica parte de los archivos Epstein
Las víctimas del depredador sexual han celebrado la publicación aunque han criticado que se haya realizado de forma parcial. Entre los archivos figuran imágenes del expresidente Bill Clinton recostado en un jacuzzi.
La publicación de los archivos desclasificados sobre el pederasta Epstein prevista para hoy puede ser parcial
El pasado 18 de noviembre, el Congreso aprobó con amplio apoyo de ambas bancadas la llamada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein que obliga a que esta enorme cantidad de material (más de 300 gigas de imágenes, documentos de texto o videos), sea presentado de una manera "consultable y descargable" en internet.
Putin destaca que ha recibido "ciertas señales" de que Ucrania quiere dialogar con Rusia
El presidente de Rusia insiste en “el cumplimiento de las promesas y obligaciones asumidas por los socios occidentales”, y subraya que está dispuesto a "terminar el conflicto por la vía pacífica en caso de que se eliminen las causas originales que provocaron el conflicto".
La UE acuerda un préstamo de 90 000 millones de euros a Ucrania financiado con deuda común
De momento, la Unión Europea ha dejado de lado el plan inicial de basarse para ello en los activos rusos inmovilizados por las sanciones.
La UE anuncia un acuerdo para facilitar la deportación de solicitantes de asilo a "terceros países seguros"
De esta forma, Europa da un nuevo paso en su política de asilo. El acuerdo provisional entre el Consejo y el Parlamento Europeo amplía los supuestos para declarar inadmisibles solicitudes de protección internacional.
Con su popularidad en mínimos, Trump exagera sus logros en un discurso a la nación
El mandatario abrió el esperado discurso repitiendo muchas de las cosas que dice durante sus intervenciones públicas casi diarias: atacó a los inmigrantes y al gobierno de su predecesor, Joe Biden, y aseguró que en unos pocos meses EE.UU. ha "ido de lo peor a lo mejor" gracias a sus deportaciones, al cierre estricto de la frontera o al uso de los aranceles contra otros países.