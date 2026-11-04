Seis acciones climáticas podrían salvar 1,6 millones de vidas, según la OMS

La aplicación a nivel mundial de seis acciones climáticas y sanitarias podrían salvar 1,6 millones de vidas al año, además de producir ganancias de 3.500 millones de euros, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A las puertas de la 31ª Conferencia de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Cambio Climático que se celebrará los próximos días en Antalya (Turquía), la OMS ha elaborado el informe 'Beneficios y costes globales de las medidas prioritarias sobre el cambio climático y la salud', en el que identifica las seis acciones prioritarias.

El paquete de medidas propuesto supondría una reducción de 16.700 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), esto es, el 31% de las emisiones mundiales (excluyendo el uso de suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura).

Las actuaciones versan sobre sistemas de alerta sobre riesgos para la salud como consecuencia del calor; abastecimiento de agua potable resistente al cambio climático; saneamiento básico; higiene de manos; fuentes de energía doméstica más limpias; y políticas fiscales para incidir en los precios de combustibles fósiles.

El informe técnico evalúa costos y beneficios de estas medidas, y cuantifica las posibles reducciones de muertes y de emisiones de gases de efecto invernadero. También estudia el retorno de la inversión por implementar estas medidas, con lo que ofrece datos cuantitativos para promover medidas relacionadas con el clima y la salud a escala mundial.

“No se ha hecho lo suficiente en 30 COP”

La presentación del informe no ha estado exenta de un tirón de orejas a la ONU, a escasos días de celebrar la 31ª COP. El jefe de la Unidad de Cambio Climático, Calidad del Aire, Energía y Salud de la OMS, Diarmid Campbell-Lendrum, ha denunciado que “no se ha hecho lo suficiente” en las 30 ediciones anteriores y ha reclamado a los lideres internacionales que negocien “como si la vida de las personas dependiera de ello, porque lo hace”.

Campbell-Lendrum ha pedido que la incertidumbre sobre el impacto económico no sirva de excusa para la toma de decisiones, ya que el informe de la OMS “demuestra que ese no es el caso”. De hecho, el informe estima que, en cinco de las medidas analizadas, cada euro invertido generaría 24 euros en beneficios, que serian aún mayores en los países de renta baja y media, ayudando así a reducir las desigualdades sanitarias y económicas.

Las medidas se traducirían en una población más sana, menores emisiones y economías más sólidas. “Para evitar muertes, enfermedades y pérdidas económicas, los países deben acelerar la acción climática ahora”, ha manifestado el técnico de Economía de la Salud Climática de la Unidad de Cambio Climático, Calidad del Aire, Energía y Salud de la OMS Frank Pega.

Frank Pega ha instado a los países a pensar en salud climática “como inversión, y no como coste”. Ha señalado que invertir en salud climática se traduce, entre otras, en salvar vidas y fortalecer economías.