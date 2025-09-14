Herida una persona en Mutilva tras caerse por un tragaluz a cuatro metros de altura

Un joven de 21 años ha resultado herido en Mutilva (Navarra), al romperse un tragaluz y caer cuatro metros.

El accidente se ha producido a las 23:19 horas del sábado en un garaje de la calle Las Escuelas. El herido ha sufrido un politrauma de pronóstico reservado, y ha sido trasladado el Hospital Universitario de Navarra.