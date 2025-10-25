Accidente mortal
Fallece un motorista tras sufrir una salida de vía en Burgui

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del motorista, un varón de 54 años, que ha fallecido en el lugar.
nafarroako suhiltzaileak
Euskaraz irakurri: Motorzale bat hil da Burgin, errepidetik irten ostean


EITB

Última actualización

Un hombre de 54 años ha fallecido este sábado tras sufrir una salida de vía mientras circulaba en su motocicleta a la altura del kilómetro 12,3 de la carretera NA-214, en el término municipal de Burgui.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del motorista, un varón de 54 años, que ha fallecido en el lugar.

Su cuerpo será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. 

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra ha recibido aviso del siniestro a las 12:19 horas. 

 

