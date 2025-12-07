Hoy es noticia
VITORIA
Identifican más de cien vehículos en una "quedada masiva" junto al Buesa-Arena

Un total de 23 vehículos han sido denunciados y se ha identificado a 124 personas
Control de la Ertzaintza en el Buesa Arena. Foto: Ertzaintza
Euskaraz irakurri: Ehun ibilgailu baino gehiago identifikatu dituzte Buesa-Arena ondoko "geraleku masibo" batean
Agencias | EITB

Última actualización

Un dispositivo realizado esta pasada noche de manera conjunta por agentes de protección ciudadana de la comisaría de la Ertzaintza de Vitoria-Gasteiz, la Unidad Territorial de Tráfico de Álava de la Ertzaintza (UTTA), y la Policía Local ha concluido con la identificación de 109 vehículos y 124 personas junto a las inmediaciones del Buesa-Arena, con un total de 23 vehículos denunciados, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Pasadas las 21:00 horas de este pasado sábado, agentes de protección ciudadana de la comisaría de Vitoria-Gasteiz, junto a agentes de la UTTA y de Policía Local, establecieron un control de tráfico en inmediaciones del pabellón Buesa-Arena al tener conocimiento de una "posible quedada masiva de vehículos a través de redes sociales".

En el marco del dispositivo, 23 vehículos fueron sancionados, 15 de ellos por realizar reformas de importancia, dos por carecer de la ITV en vigor, y seis por neumáticos.

A través de Policía Local de Miranda de Ebro, se tuvo conocimiento que una vez finalizado el control de Vitoria-Gasteiz, numerosos vehículos fueron detectados haciendo carreras ilegales en dicha localidad. 

