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Reabierta la AP-8 en Iurreta tras permanecer cortada a consecuencia de un accidente

Un camión ha volcado esta mañana en la AP-8, a la altura de Iurreta y en sentido Donostia-San Sebastián. Como consecuencia del accidente se han cerrado dos carriles.

Accidente en Iurreta. Foto: @TrafikoEJGV
Euskaraz irakurri: AP-8 autobidea berriro ere zabalik Iurretan, istripu baten ondorioz itxita egon ondotik
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EITB

Última actualización

Un camión ha volcado en la AP-8, a la altura de Iurreta (kilómetro 87), en sentido Irun, lo que ha obligado a cortar completamente la carretera, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Las retenciones han alcanzado los 5 kilómetros pocos minutos después de las 08.30 horas.

El accidente ha tenido lugar hacia las 07.55 horas, y el conductor del camión ha sido trasladado al hospital de Galdakao. 

 

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