Un camión ha volcado en la AP-8, a la altura de Iurreta (kilómetro 87), en sentido Irun, lo que ha obligado a cortar completamente la carretera, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Las retenciones han alcanzado los 5 kilómetros pocos minutos después de las 08.30 horas.

El accidente ha tenido lugar hacia las 07.55 horas, y el conductor del camión ha sido trasladado al hospital de Galdakao.