Detienen a un hombre en Barakaldo tras chocar con cinco vehículos y herir a ocho personas cuando huía de la Policía

La Policía Local de Barakaldo detuvo el jueves a un conductor que en su huida de los agentes colisionó con cinco vehículos e hirió levemente a ocho personas. El detenido se dio a la fuga tras ser visto estacionado presuntamente consumiendo estupefacientes y tener la intención de incorporarse a la circulación.

Los agentes que se desplazaron al lugar intentaron detenerlo, pero el conductor se dio a la fuga a gran velocidad, desobedeciendo a los policías.

Durante su huida, el vehículo circuló de forma temeraria por diversas calles del municipio hasta que, a la altura de la calle Retuerto, colisionó contra cinco vehículos en los que viajaban ocho personas que resultaron heridas leves.

Tras la última colisión, el coche del fugado se quedó inmovilizado, lo que permitió a los agentes sacar al conductor y detenerlo.