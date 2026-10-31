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Así es el trabajo que realizan cerca de 14 personas cada día en el cementerio de Polloe

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14 langile arduratzen dira Polloeko hilerria martxan jartzeaz eta eguneroko zereginak antolatzeaz
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Polloeko hilerrian 14 pertsona inguruk egiten dute lan, eta honelakoa da euren egunerokotasuna

EITB

Última actualización

En sus 60 000 metros cuadrados, una decena de operarios se ocupa de mantener en buen estado el cementerio, limpiar las lápidas y cuidar cada rincón. Más allá de las cifras y los cambios en las formas de despedida, los cementerios mantienen su función emocional y social.

Gipuzkoa Donostia-San Sebastián Comunidad Autonóma Vasca

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