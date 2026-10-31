¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Así es el trabajo que realizan cerca de 14 personas cada día en el cementerio de Polloe
En sus 60 000 metros cuadrados, una decena de operarios se ocupa de mantener en buen estado el cementerio, limpiar las lápidas y cuidar cada rincón. Más allá de las cifras y los cambios en las formas de despedida, los cementerios mantienen su función emocional y social.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Concentración de repulsa en Gobela tras el envío a prisión del entrenador del Romo FC por delitos contra la libertad sexual
EN DIRECTO
Hace min.
Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz se blindan ante los llamamientos de Blocus para provocar destrozos este sábado
EN DIRECTO
Hace min.
Libertad provisional sin fianza para el administrador de una cuenta vinculada a 'Blocus Bilbao'
EN DIRECTO
Hace min.
Detenidas dos personas en Galdakao acusadas de agredir con un punzón y una barra metálica a otras dos
EN DIRECTO
Hace min.
Nuevas manifestaciones este sábado en Iparralde y Francia, por tercer fin de semana consecutivo
EN DIRECTO
Hace min.
Controles fronterizos en Biriatu y Behobia con motivo de las manifestaciones de este sábado
Cargar más