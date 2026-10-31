Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Polloeko hilerrian 14 pertsonak egiten dute lan, eta honelakoa da horien egunerokoa
Polloeko hilerriak 60.000 metro karratu ditu, eta 10 bat langile arduratzen dira egoera onean mantentzeaz, hilarriak garbitzeaz eta txoko guztiak zaintzeaz. Zenbakiak eta agurtzeko moduak aldatu arren, hilerriek balio handia izaten jarraitzen dute.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Elkarretaratzea Gobelan, Romo FC klubeko entrenatzailea sexu-askatasunaren aurkako delituengatik kartzelara bidali ondoren
ZUZENEAN
Duela min.
Bilbo, Donostia eta Gasteiz blindatu dituzte, Blocusek txikizioa egiteko egindako deialdien aurrean
ZUZENEAN
Duela min.
Fidantzarik gabeko behin-behineko askatasuna Blocus mugimenduarekin lotuta Bilbon atxilotutako gizonarentzat
ZUZENEAN
Duela min.
Bi pertsona atxilotu dituzte Galdakaon puntzoi batekin eta metalezko barra batekin beste biri eraso egitea egotzita
ZUZENEAN
Duela min.
Mugako kontrolak Biriatun eta Behobian, manifestazioak direla eta
ZUZENEAN
Duela min.
Manifestazio jendetsuak espero dira berriro Ipar Euskal Herrian eta Frantziako Estatuan
Gehiago ikusi