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Polloeko hilerrian 14 pertsonak egiten dute lan, eta honelakoa da horien egunerokoa

Iragarkia
14 langile arduratzen dira Polloeko hilerria martxan jartzeaz eta eguneroko zereginak antolatzeaz
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Polloeko hilerriak 60.000 metro karratu ditu, eta 10 bat langile arduratzen dira egoera onean mantentzeaz, hilarriak garbitzeaz eta txoko guztiak zaintzeaz. Zenbakiak eta agurtzeko moduak aldatu arren, hilerriek balio handia izaten jarraitzen dute.

Gipuzkoa Donostia Euskal Autonomia Erkidegoa

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