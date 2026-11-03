Un hombre de 63 años y una mujer de 23 han sido detenidos en Bilbao, acusados de estafa, tras intentar comprar 12.540 euros en quesos de autor a una empresa alavesa utilizando el DNI de una tercera persona, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Este pasado lunes, el responsable de una empresa de quesos de Gorbeialdea se puso en contacto con la Ertzaintza para trasladar sus sospechas sobre un pedido que había recibido vía WhatsApp por un importe de 12.540 euros, que iban a ir a recoger ese mismo día y del que no había recibido ingreso bancario alguno.

La Ertzaintza inició un dispositivo de vigilancia y comprobó que el DNI utilizado para hacer el pedido correspondía a una persona que había sido suplantada en otras ocasiones para realizar estafas en su nombre.

Sobre las cinco de la tarde, acudió a la empresa de quesos el transportista, quien manifestó a la Ertzaintza haber sido contratado para el porte, desconociendo todavía la dirección exacta de Bilbao a la que tenía que llevar el pedido.

El transportista fue seguido por patrullas hasta su destino, el barrio de Otxarkoaga en Bilbao, donde le esperaban los supuestos compradores, un hombre de 63 años y una mujer de 23, que fueron identificados por los agentes. La mujer carecía de antecedentes, mientras que al hombre le constaba una investigación previa de la Ertzaintza por hurto.

Las dos personas fueron detenidas por un presunto delito de estafa y conducidas a dependencias policiales hasta su puesta ante la autoridad judicial.