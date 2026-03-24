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El Gobierno Vasco pide el traslado temporal del 'Guernica' al Guggenheim por nueve meses

La vicelehendakari y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, ha solicitado en una reunión a Ernest Urtasun, ministro de Cultura del Gobierno de España, un traslado de "alto valor simbólico" en el 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco y el bombadero de Gernika.
Frank Walter Steinmeier visita el "Guernica" de Picasso
Visita del presidente de Alemania a la obra de Picasso en el Museo Reina Sofía de Madrid.
Euskaraz irakurri: 'Guernica' Guggenheimera ekartzeko eskatu dio Eusko Jaurlaritzak Espainiako Gobernuari, bederatzi hilabetez

Última actualización

El Gobierno Vasco ha solicitado al de España el traslado temporal del "Guernica" de Pablo Picasso, en el marco del 90 aniversario de la constitución del primer Ejecutivo vasco y del bombardeo de Gernika.

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha reiterado esta petición al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en un encuentro celebrado en Madrid, subrayando su "profundo significado histórico, simbólico y emocional" para la sociedad vasca, así como "un gesto de reparación y dignificación".

La solicitud plantea el traslado temporal de la obra durante nueve meses, entre el 1 de octubre de desde año y el 30 de junio de 2027, al Museo Guggenheim de Bilbao. El Ejecutivo vasco considera que este gesto tendría un "alto valor simbólico en un contexto especialmente significativo", marcado por los hitos históricos de 1936-1937.

Bombardeo de Gernika Guggenheim Memoria Histórica Arte

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