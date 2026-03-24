El Gobierno Vasco pide el traslado temporal del 'Guernica' al Guggenheim por nueve meses

El Gobierno Vasco ha solicitado al de España el traslado temporal del "Guernica" de Pablo Picasso, en el marco del 90 aniversario de la constitución del primer Ejecutivo vasco y del bombardeo de Gernika.

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha reiterado esta petición al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en un encuentro celebrado en Madrid, subrayando su "profundo significado histórico, simbólico y emocional" para la sociedad vasca, así como "un gesto de reparación y dignificación".

La solicitud plantea el traslado temporal de la obra durante nueve meses, entre el 1 de octubre de desde año y el 30 de junio de 2027, al Museo Guggenheim de Bilbao. El Ejecutivo vasco considera que este gesto tendría un "alto valor simbólico en un contexto especialmente significativo", marcado por los hitos históricos de 1936-1937.