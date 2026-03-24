'Guernica' Guggenheimera ekartzeko eskatu dio Eusko Jaurlaritzak Espainiako Gobernuari, bederatzi hilabetez

Ibone Bengoetxea lehendakariorde eta Kultura sailburuaren arabera, keinu horrek "balio sinboliko handia" izango luke Espainiako Gobernuaren partetik, Jaurlaritzaren eta Gernikako bonbardaketaren 90. urteurrenean gertatuko litzateke eta. Ernest Urtasun Kultura ministroari egin dio eskaera, Madrilen egindako bilera batean.

Eusko Jaurlaritzak Pablo Picassoren "Gernika" aldi baterako lekualdatzeko eskatu dio Espainiako Gobernuari, lehen Eusko Jaurlaritzaren sorreraren eta Gernikako bonbardaketaren 90. urteurrena dela eta.

Ibone Bengoetxea lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak Ernest Urtasun Kultura ministroari egin dio eskaera, Madrilen egin duten bileran, "euskal Herriarentzat esanahi historiko, sinboliko eta emozional sakona" izango lukeela eta "duintasun eta erreparazio" keinua izango litzatekeela azpimarratuz.

Jaurlaritzak horrela eskatuta, obra bederatzi hilabetez egongo litzateke Bilboko Guggenheim Museoan, 2026ko urriaren 1etik 2027ko ekainaren 30era bitartean. Exekutiboaren ustez, keinu horrek "keinu horrek balio sinboliko handia izango luke, lehen Eusko Jaurlaritzaren sorreraren eta Gernikako bonbardaketaren 90. urteurrenaren testuingurua”.

